Астрономы впервые увидели ожидаемую звезду-компаньона Бетельгейзе

Звезда Бетельгейзе остается одной из самых ярких на небе и ближайшим к Земле красным гигантом.

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В течение тысячелетий астрономы наблюдали за Бетельгейзе, которая казалась одинокой в ночном небе. Однако благодаря мощной спекл-интерферометрической камере, установленной на телескопе Gemini North, астрономам наконец удалось обнаружить звезду-компаньона Бетельгейзе.

Отмечается, что звезда-компаньон находится очень близко к Бетельгейзе. Технология спекл-визуализации замораживает атмосферные искажения за счет быстрой экспозиции, что позволяет астрономам получать чрезвычайно четкие изображения.

С помощью 8,1-метрового зеркала Gemini North астрономы смогли непосредственно увидеть скрытую звезду-соседку Бетельгейзе. В 2019-2020 годах астрономы наблюдали внезапное снижение яркости Бетельгейзе, что получило название «Большого затмения». Сначала ученые предположили, что вскоре может произойти вспышка сверхновой, однако позже стало известно, что виновником затмения стало пылевое облако, выпущенное звездой.

Это побудило астрономов пересмотреть архивные данные, а впоследствии привело к обнаружению звезды-компаньона Бетельгейзе. Эта звезда примерно в 6 раз тусклее Бетельгейзе в спектре видимого света. Она вращается по орбите внутри протяженной атмосферы звезды, из-за чего ее было практически невозможно обнаружить до сих пор.

Астрономы под руководством Стива Хауэлла из Центра Эймса NASA использовали спекл-камеру «Alopeke» для получения высококонтрастных изображений с короткой выдержкой, на которых тусклая звезда выделялась на фоне яркого сияния Бетельгейзе.

Как подчеркнул Стив Хауэлл, способность Gemini North делать изображения с высоким угловым разрешением и резкими контрастами позволило обнаружить звезду в паре с Бетельгейзе. Анализ света звезды продемонстрировал, что она еще не вступила на главную последовательность и представляет светило класса А или B. Это горячая бело-голубая звезда, которая все еще находится в зачаточном состоянии и в которой еще не начался синтез водорода.

Масса этой звезды примерно в 1,5 раза больше солнечной. Ее орбита располагается на расстоянии, равном всего четырем расстояниям от Земли до Солнца, вокруг Бетельгейзе. Это первый случай обнаружения пары у звезды сверхгиганта.

Это может объяснить загадочный шестилетний цикл изменения яркости Бетельгейзе. Астрономы давно догадывались, что у звезды должен быть компаньон, однако обнаружить его не удавалось. Бетельгейзе возрастом в 10 млн лет находится в конце своего жизненного цикла и, по расчетам астрономов, должна взорваться сверхновой в ближайшие 100 тыс. лет.

Однако у соседней звезды значительно меньше времени. Ожидается, что в ближайшие 10 тыс. лет приливные силы притянут молодую звезду к Бетельгейзе и произойдет слияние. Еще одна возможность изучить звездного компаньона Бетельгейзе появится в ноябре 2027 года, когда он будет находиться на максимальном расстоянии от Бетельгейзе, где его легче всего обнаружить.

Результаты исследования опубликованы вThe Astrophysical Journal Letters

Источник: Phys.org; Interesting Engineering