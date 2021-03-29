ASUS выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3060 Phoenix с одним вентилятором





Модельный ряд видеокарт компании ASUS пополнился новым устройством GeForce RTX 3060 Phoenix. Эта видеокарта является сравнительно компактным устройством и имеет размеры 20×12,3×3,8 см. В отличие от многих других устройств серии GeForce RTX 3060, она оснащена системой охлаждения только с одним вентилятором. Тем не менее, она занимает два с половиной слота в системном блоке.

Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Phoenix выполнена на базе графического процессора NVIAID GA106-300. GPU включает 3584 CUDA ядра, 112 блоков текстурных операций и 48 блоков растровых операций. Видеочип работает на базовой частоте 1320 Мгц, а повышенная частота составляет 1777 МГц. Хотя эта модель не относится к линейке разогнанных в заводских условиях видеокарт (OC), тем не менее с помощью комплектного ПО GPU Tweak есть возможность немного повысить частоту графического процессора – до 1807 МГц или на 1,7%. Устройство также комплектуется памятью GDDR6 объёмом 12 ГБ с шиной доступа 192 бита и пропускной способностью на контакт 15 Гбит/с. Для подключения мониторов доступны три разъёма DisplayPort и один выход HDMI. Дополнительная энергия передаётся посредством одного 8-коонтактного коннектора питания.

Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Phoenix уже доступна для заказа у некоторых ритейлеров. Например, в Швеции эта модель оценивается в 5290 крон, что соответствует примерно $612. Это почти в 2 раза выше рекомендованной розничной цены. Сроки начала продаж пока не уточняются.

Источник: videocardz