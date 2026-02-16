tradfi
Asus и Acer остановили продажу ноутбуков и ПК в Германии: виновата Nokia

Олександр Федоткін

Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині: винна Nokia

Asus и Acer приостановили прямые продажи ноутбуков и ПК в Германии из-за решения мюнхенского суда, связанного с патентным спором с Nokia.


Пока идет рассмотрение апелляций и переговоры относительно лицензирования, розничные сети распродают запасы и остатки. Решение регионального суда в Мюнхене в рамках первого патентного дела компаний Asus и Acer приостановило прямые продажи некоторых моделей лэптопов и ПК. Дело касается спора с Nokia относительно патента на стандарт видеокодека H.265, известного как HEVC.

Решение суда определило, что Asus и Acer не действовали как добровольные лицензиаты в рамках принципа FRAND. Этот принцип предусматривает применение справедливых, разумных и не дискриминационных условий лицензирования. Представители Acer в заявлении PC Welt подтвердили, что приостановили прямые продажи ряда ПК и ноутбуков в Германии. Компания изучает различные юридические решения и собственные дальнейшие шаги для разрешения ситуации. Продукты, которых не касается судебное разбирательство, остаются в продаже в официальном магазине

Тем временем официальный онлайн-магазин Asus, по информации HardwareLuxx, временно недоступен. Судебный запрет распространяется именно на производителей, а не на розничные сети. Это означает, что имеющиеся запасы по-прежнему могут продаваться через розничные каналы, но пополнение запасов этих розничных сетей может быть затруднено, если поставки не возобновятся. 


Это не впервые из-за судебного спора с Nokia вводится запрет на продажу. Amazon проиграла судебное дело в 2024 году и была вынуждена модифицировать свои Fire TV Stick. OnePlus также столкнулась с аналогичным запретом продаж в Германии в 2023 году после проигрыша патентного спора с Nokia. 

В Nokia заявляют, что требуют справедливой компенсации за использование собственной технологии Компания также выразила готовность продолжить переговоры с Asus и Acer. В заявлении Nokia упоминается и Hisense, которая получила лицензию в рамках аналогичного разбирательства. 

Мы уже писали, что Nokia ищет пути обратно на рынок смартфонов. В Reddit энтузиаст опубликовал проект: iPhone SE 3, модифицированный для размещения внутри корпуса Nokia Lumia 1020.

Возрождение легенды: для Nokia N8 2010 года выпустили кастомную прошивку и магазин приложений

Источник: NotebookCheck; VideoCardz

