Возрождение легенды: для Nokia N8 2010 года выпустили кастомную прошивку и магазин приложений

Проект по разработке пользовательской прошивки Reborn вернул к жизни Nokia N8 2010 года выпуска.





На момент выпуска Nokia N8 выделялась аппаратным обеспечением. Это был телефон с сенсорным экраном и мощной на то время камерой Carl Zeiss на 12 Мп с ксеноновой вспышкой, которая по качеству фото превосходила тогдашние камерофоны. Однако N8 работала на базе OC Symbian, изначально разработанной под кнопки и клавиатуру, а не под сенсорное управление.

После начала доминирования iPhone и смартфонов на Android, Nokia выпустила Nokia Belle с более современным пользовательским интерфейсом. Однако на момент выпуска этой модели сервера с обновлениями уже начали отключаться. Если бы сейчас купить N8, то можно убедиться, что это крайне медленный, старый телефон с кучей недействительных ссылок на приложения.





Однако через 15 лет за дело взялось сообщество разработчиков Reborn. Новая прошивка исправляет ключевые проблемы оригинальной модели. Прошивка базируется на Nokia Belle, последней крупной версии Symbian, выпущенной Nokia. Среди прочего разработчики добавили рабочий, обновленный магазин приложений. Это позволяет снова использовать N8.

В видео разработчики показали, как снова собрать N8 и установить новое программное обеспечение. Интерфейс работает без ошибок, камера также готова к работе. К тому же пользователи получают обновленные сертификаты подписи HTTPS, что позволяет просматривать веб-страницы на устаревших устройствах. Специально для тех, кто не хочет обновлять собственные устройства, обновление разработчиков Reborn устраняет строгие правила подписи Symbian, поэтому можно устанавливать программы без привычных проблем.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Мы писали, что Nokia ищет пути назад на рынок смартфонов. Наверняка кто-то в свое время задумывался, как бы работал телефон Windows Phone с установленной Apple iOS. iPhone SE 3 в корпусе Nokia Lumia 1020 позволяет это почувствовать.

Источник: Android Authority