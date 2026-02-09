tradfi
Новости Устройства 09.02.2026 comment views icon

Возрождение легенды: для Nokia N8 2010 года выпустили кастомную прошивку и магазин приложений

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм

Проект по разработке пользовательской прошивки Reborn вернул к жизни Nokia N8 2010 года выпуска.


На момент выпуска Nokia N8 выделялась аппаратным обеспечением. Это был телефон с сенсорным экраном и мощной на то время камерой Carl Zeiss на 12 Мп с ксеноновой вспышкой, которая по качеству фото превосходила тогдашние камерофоны. Однако N8 работала на базе OC Symbian, изначально разработанной под кнопки и клавиатуру, а не под сенсорное управление.

После начала доминирования iPhone и смартфонов на Android, Nokia выпустила Nokia Belle с более современным пользовательским интерфейсом. Однако на момент выпуска этой модели сервера с обновлениями уже начали отключаться. Если бы сейчас купить N8, то можно убедиться, что это крайне медленный, старый телефон с кучей недействительных ссылок на приложения.


Однако через 15 лет за дело взялось сообщество разработчиков Reborn. Новая прошивка исправляет ключевые проблемы оригинальной модели. Прошивка базируется на Nokia Belle, последней крупной версии Symbian, выпущенной Nokia. Среди прочего разработчики добавили рабочий, обновленный магазин приложений. Это позволяет снова использовать N8.

В видео разработчики показали, как снова собрать N8 и установить новое программное обеспечение. Интерфейс работает без ошибок, камера также готова к работе. К тому же пользователи получают обновленные сертификаты подписи HTTPS, что позволяет просматривать веб-страницы на устаревших устройствах. Специально для тех, кто не хочет обновлять собственные устройства, обновление разработчиков Reborn устраняет строгие правила подписи Symbian, поэтому можно устанавливать программы без привычных проблем.

Мы писали, что Nokia ищет пути назад на рынок смартфонов. Наверняка кто-то в свое время задумывался, как бы работал телефон Windows Phone с установленной Apple iOS. iPhone SE 3 в корпусе Nokia Lumia 1020 позволяет это почувствовать.

Источник: Android Authority

Популярные новости

arrow left
arrow right
Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камеры и батарея 5500 мА-ч
Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone
Первые фото Samsung Galaxy A57: новый цвет и характеристики
Новые наушники за $60: Redmi Buds 8 Pro с лучшим звучанием и клипса Realme Buds Clip
Trump Phone существует: Trump Mobile "показала" обновленный T1 Phone, совсем не Made in USA
Видео прототипа Xiaomi 17 Air — смартфон отменен из-за провала Apple
Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink
Самые интересные смартфоны CES 2026
Вышел RedMagic 11 Air: тонкий игровой смартфон с вентилятором и батареей на 7000 мА-ч
Asus замораживает Zenfone и ROG Phone — в 2026 году компания не выпустит ни одного смартфона
Sony патентует геймпад с тачскрином: кнопки и D-pad можно увеличить и поменять местами
Ставка на камеры и ИИ: первые тизеры и цены Samsung Galaxy S26
Google Pixel могут испортить праздничную фотосессию — не все фото сохраняются
iPhone 17 Pro Max протестировали на автономность в сетях 5G и Wi-Fi: разница существенная
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Xiaomi готовит игровой смартфон с активным охлаждением
Xiaomi по умолчанию установит криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года
Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 5 Max с новым чипом Dimensity 9500s
Реверсивную зарядку Realme P4 Power 10 000 мАч испытали на iPhone 17 Pro: хватит на два раза, но с нюансами
iPhone 17e на подходе: Apple может представить "бюджетник" уже 19 февраля — рассказываем о ключевых обновлениях
Неожиданная компактность: макет Apple iPhone Fold сравнили с iPhone 17 Pro Max и Oppo Find N5 на видео
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить