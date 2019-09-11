Audi AI:TRAIL quattro — концепт электрического внедорожника с четырьмя двигателями 320 кВт/1000 Нм, запасом хода 500 км и летающими дронами для подсветки бездорожья





Немецкий автопроизводитель Audi представил на Франкфуртском автошоу концепт электрического внедорожника Audi AI:TRAIL quattro. Футуристичная четырехместная модель отличается превосходными внедорожными способностями, поддержкой автоматического управления и солидной площадью остекления, которая позволяет комфортно наблюдать за происходящим вокруг (создатели сравнивают кабину концепта с кабиной вертолета).

Концепт оснащен четырьмя раздельными электродвигателями, каждый из которых приводит в движение собственное колесо. Суммарная мощность привода составляет 320 кВт, крутящий момент — впечатляющие 1000 Нм. Концепт самостоятельно выбирает, когда и какое колесо подключать к работе, в результате обеспечивается умный полный привод без блокировок, пониженных передач и других внедорожных ухищрений. Благодаря впечатляющему клиренсу в 34 см и 22-дюймовым дискам с внедорожными покрышками электромобиль может без проблем преодолевать водные преграды глубиной более полуметра.

Внедорожник способен проехать от одного заряда до 400-500 км (WLTP) по легкому бездорожью или порядка 250 км по более серьезным неровностям. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч, чтобы обеспечить максимальную эффективность использования энергии. Его габариты составляют 4150x2150x1670 мм, вес корпуса из стали, алюминия и углеволокна — 1750 кг. Концепт позиционируется как средство передвижения для исследования окружающего мира, поэтому в салоне нет больших экранов для просмотра видео — водителю и пассажирам рекомендуют наслаждаться природой.

Набор сканеров и датчиков обеспечивает концепту полноценное автономное управление Level 4, при котором на шоссе и городских дорогах он может передвигаться без участия водителя. Разработчики отмечают, что несмотря на успехи навигации и картографии, грунтовые дороги в полях и лесах слишком часто меняют свой профиль, так что в таком режиме концепт может предложить только автопилотирование в режиме Level 3. В этом случае внедорожник сможет самостоятельно передвигаться даже по таким дорогам, но на низкой скорости, чтобы водитель успел взять управление в свои руки в случае проблем. На пересеченной местности камеры, радары и сенсоры также выдают водителю полезную информацию, сканируя окружающие условия и предупреждая об опасных кренах и предельных режимах движения.

Концепт оснащен основными и дополнительными LED-фарами, при этом для движения в темное время суток по незнакомой местности разработчики придумали еще два варианта подсветки в виде пяти комплектных дронов Audi Light Pathfinders и фонариков Audi Light Companion.

Дроны могут самостоятельно взлетать и садиться на крышу или верхний багажник, где для них предусмотрены доки с индуктивной подзарядкой. Когда естественного освещения недостаточно, они взлетают и подсвечивают дорогу перед электромобилем. Более того, дроны оснащены камерами и умеют транслировать видео по Wi-Fi каналу на экран внутри электромобилями, выполняя роль дополнительных глаз. Они управляются электромобильным ИИ Audi AI или же с помощью мобильного приложения.

Второй элемент дополнительной подсветки — фонари Audi Light Companion, которые крепятс с помощью магнитов к сидениям, подсвечивая салон. При необходимости их можно извлечь и взять с собой на вечерний пикник, где они не только подсветят природу, но и снимут видео с помощью встроенных камер. Так как «умные фонари» работают в связке с навигационной системой электромобиля, они также могут проектировать стрелкки направления и даже текстовую информацию для того, чтобы водитель и пассажиры нашли обратную дорогу к электромобилю после похода.





Отметим, что модель Audi AI:TRAIL quattro демонстрировалась вместе с другими концептами бренда, включая Audi Aicon, AI:ME и AI:RACE (Audi PB 18 e-tron).

Источник: Audi