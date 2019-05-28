Австралийский подросток взломал Apple в надежде устроиться на работу в компанию





Подросток из Австралии очень хотел устроиться на работу в компанию Apple, и чтобы обратить внимание на свою персону, выбрал очень необычный метод. Он взломал Apple и признал себя виновным в надежде, что это поможет ему получить работу в компании. Он слышал, что ранее такой подход помог получить желаемую работу в технологическом гиганте одному европейцу. Однако правоохранительные органы не разделили энтузиазма подростка, хотя можно сказать, что он легко отделался.

Попытки взлома были неоднократными. Юное дарование пробовало свои силы на поприще взлома в 2015 и 2017 годах. Подросток из Аделаиды вместе с другим подростком впервые взломали мейнфрейм технического гиганта, когда ему было 13 лет. Он создал поддельные учётные данные, чтобы проникнуть на сервер Apple, и загрузил внутренние документы и данные.

Несмотря на явные противоправные действия, юный взломщик не будет осуждён. Его адвокат заявил суду по делам молодежи Аделаиды, что подросток надеялся таким образом получить работу, и в связи с его возрастом он не знал, насколько серьёзными были его действия. Однако ему предстоит заплатить штраф в сумме 500 австралийских долларов (около $346). Также он получил условный срок в 9 месяцев. Судья порекомендовал подростку направить свои знания и навыки в позитивное русло.

По мнению суда, Apple не пострадала ни в финансовом, ни в интеллектуальном плане от этого взлома, а данные клиентов не были скомпрометированы. Компания первоначально сообщила о взломе в ФБР, а уже затем правоохранительные органы привлекли федеральную полицию Австралии, после чего и состоялся арест двух подростков.

Что касается второго участника дела, то на момент правонарушения ему уже было 16 лет. Во время проведения обыска по месту его проживания полиция обнаружила на компьютере папку под названием «hacky hack hack», в которой хранилось 90 ГБ данных. Кроме того, он также хвастался своим взломом в WhatsApp. Суд над этим молодым человеком проходил в 2018 году. Он также освобождён от тюремного заключения, в качестве наказания для него назначен условный срок в 8 месяцев.

Компания Apple не стала комментировать этот случай, ограничившись лишь коротким заявлением о том, что её персонал «бдительно защищает» сети компании и «сдерживают» взломы, прежде чем сообщать о них в полицию. Также Apple добавила, что в результате взлома никакие персональные данные не были скомпрометированы.

Источник: Engadget, Gizmodo