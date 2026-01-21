Baldur's Gate 3 глазами Астариона: Нил Ньюбон завершил 2-летнее прохождение игры и поделился отзывом

Актер озвучивания Нил Ньюбон, более известный как «голос» Астариона, завершил свое прохождение в Забытых Королевствах. Он потратил два года на Baldur’s Gate 3 и остался в полном восторге.

С момента релиза о BG3 сказали почти все, что можно было рассказать. Игроки нашли секрет, подобный «коровьему уровню» Diablo, и заполонили тайтл 350+ миллионами модов. И, наконец, «голос» любимца Астариона дошел до финала.

«Другой такой игры не будет — либо никогда, либо очень-очень-очень нескоро. Было много вещей, которые изначально сложились правильно, чтобы эта игра стала возможной… Чертово приключение, друзья. Чертово приключение. Да, одна из моих любимых и лучших игр всех времен», — поделился Ньюбон, передало FRVR.

По его словам, оглядываясь назад, он считает игру идеальной. Актер прошел свой путь в Baldur’s Gate 3 за полуэльфа-друида по имени Боуи вместе со своим другом — сценаристом и писателем ужасов Томом де Вильемом. Его кампания растянулась на 126 игровых сессий. После финала они сошлись во мнении, что вряд ли в ближайшее время начнут новый сейв, потому что BG3 — это буквально «игра на два года».

Впрочем, полностью прощаться с миром Baldur’s Gate 3 полностью, который когда-то спас ему жизнь, Ньюбон не планирует. Он уже хочет присмотреться к модам, которых для BG3 накопилось немало после финального патча. Пока что актер возьмет паузу, но потом начнется приключение с «самыми глупыми модами, которые только можно найти».

Позже у Ньюбона появится возможность попробовать новую «величайшую игру в истории». Larian анонсировала Divinity, которую планируют оптимизировать еще пристальнее из-за дефицита оперативной памяти.

Источник: Games Radar