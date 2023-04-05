«Балерина» – спин-офф Джона Уика с Аной де Армас в главной роли – выйдет в прокат 7 июня 2024 года

Lionsgate наконец-то назначила дату выхода «Балерины» – долгожданного дополнительного фильма о Джоне Уике с Аной де Армас в главной роли. Спин-офф развивался с момента выхода третьей части неонуарного боевика Чада Стахелски, где был представлен персонаж Руни, которую сыграла артистка балета Юнити Фелан.

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В фильме «Джон Уик 3» бывший наемный убийца в исполнении того же Киану Ривза пытается скрыться от Высокого стола в резиденции русских рома – преступной семьи, воспитывавшей Джона с детства как будущую «машину для убийств» (здесь также появляется и Руни, обученная балетному искусству, как и другие женщины-убийцы из семьи). Прошлое главного героя оказалось привлекательным для Lionsgate, поэтому компания объявила о работе над дополнительным выпуском серии под названием «Балерина», в котором главную роль взяла на себя де Армас.

Поскольку третья и четвертая части саги о Джоне Уике разделены временным промежутком в шесть месяцев, события «Балерины» должны происходить именно в этом окне, считает Чад Стахелски. Ривз вернется в роли любимого мужчины главной героини, Иэн Макшейн и Лэнс Реддик (трагически погиб в прошлом месяце) повторят свои роли во франшизе для создания более тесной связи между фильмами о Уике и Руни.

Проектом руководит режиссер Лен Вайсман. О сюжете «Балерины» сегодня мало что известно, однако, вероятно, там коснутся последствий третьего фильма – когда рома попали в немилость Высокого стола, после того как помогли Уику. Спин-офф также может дать старт новой франшизе с де Армас, что для поклонников станет приятной новостью.

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Сериал во вселенной Уика «Континенталь» должен дебютировать уже осенью, а «Балерина» с де Армас выйдет в кинотеатрах 7 июня 2024 года.

«Джон Уик 4» по состоянию на понедельник собрал $250 млн во всем мире, а режиссер Чад Стахелски и монтажер Натан Орлофф ранее рассказали, что изначальная версия фильма была еще длиннее и длилась 3 часа 45 минут.

Источник: IGN, Collider