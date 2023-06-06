Bandai Namco сделала тамагочи с вайфаем и метавселенной: виртуальные питомцы Tamagotchi Uni смогут общаться

Tamagotchi Uni от Bandai Namco – не просто реинкарнация популярных в 1990-е тамагочи: игрушка может подключаться к Тамавселенной, которую компания описывает как «метавселенную мира Тамагочи».

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«Поклонники теперь могут играть вместе в Tama Arena, Tama Party, Tama Fashion и Tama Travel от Tamaverse, открывая доступ к глобальным развлечениям». Tamagotchi Uni подключается к сети по Wi-Fi и может встречаться с другими тамагочи со всего мира. Но между игроками нет прямого общения, как в других метавселенных, таких, как Horizon Worlds от Meta или Fortnite от Epic Games.

Tamagotchi Uni можно носить на комплектном браслете и использовать в качестве часов. Игрушка будет доступна для предварительного заказа на Amazon, начиная со вторника. Официально она выйдет 15 июля.

В последние несколько лет тамагочи явно стараются вновь захватить мир. В 2017 году Bandai Namco уже предпринимала попытку возродить гаджет. В 2021 году она предложила виртуального любимца в виде часов, а в прошлом году выпустила малыша Йоду. Но пока лучше всего выглядит мобильная игра Peridot от Niantic, создателей Pokemon Go.

Источник: The Verge