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Бесплатный Wi-Fi в центре Киева и общественном транспорте обеспечила компания eWiFi, пообещав скорость 4 Мб/с после просмотра 10-секундной рекламы
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Бесплатный Wi-Fi в центре Киева и общественном транспорте обеспечила компания eWiFi, пообещав скорость 4 Мб/с после просмотра 10-секундной рекламы

Бесплатный Wi-Fi в центре Киева и общественном транспорте обеспечила компания eWiFi, пообещав скорость 4 Мб/с после просмотра 10-секундной рекламы

В пятницу, 25 мая 2018 года, мы сообщили о том, что КГГА совместно с Kyiv Smart City запустила бесплатную Wi-Fi сеть в наземном общественном транспорте и центральной части Киева. Теперь же заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян рассказал более подробную информацию об условиях работы данной сети.

По словам чиновника, подрядчиком проекта выступила компания «eWiFi», которая установила в каждой из 1211 единиц коммунального наземного пассажирского транспорта W-Fi роутер с 4G-модемом и гарантировала скорость 4 Мб/с для каждого абонента.

«На сегодня во всех единицах наземного киевского транспорта — автобусах, троллейбусах и трамваях — уже работает бесплатный Wi-Fi от компании «eWiFi». Эта компания гарантирует доступ к сети Wi-Fi посредством технологии LTE со скоростью до 4 Мб/с для каждого клиента.

Если все пассажиры одновременно подключатся к сети, то на скорость это не повлияет. Ну, а если пассажиров в салоне будет меньше, то скорость сети может быть даже больше, чем 4 Мб/с», — отметил Дмитрий Давтян.

«Для бюджета города это ничего не стоит. Все необходимое оборудование компания «eWiFi» устанавливает за свой счет. Между КГГА, КП «Киевпастранс» и «eWiFi» подписан договор о сотрудничестве.

Выгода компании в том, что при подключении к сети будет транслироваться 10-секундное рекламное сообщение», — рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова

Все единицы транспорта с бесплатным Wi-Fi обозначены наклейками с соответствующим знаком.

Напомним, что помимо автобусов, троллейбусов и трамваев, к бесплатному Wi-Fi также можно подключиться в следующих локациях:

  • парк имени Тараса Шевченко;
  • метро Золотые Ворота;
  • метро Дворец Спорта;
  • метро Майдан Незалежности;
  • метро Дворец «Украина»;
  • Михайловская площадь;
  • Софиевская площадь;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • НСК «Олимпийский»;
  • район Фуникулера.

Источник: КГГА

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