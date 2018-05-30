Бесплатный Wi-Fi в центре Киева и общественном транспорте обеспечила компания eWiFi, пообещав скорость 4 Мб/с после просмотра 10-секундной рекламы
В пятницу, 25 мая 2018 года, мы сообщили о том, что КГГА совместно с Kyiv Smart City запустила бесплатную Wi-Fi сеть в наземном общественном транспорте и центральной части Киева. Теперь же заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян рассказал более подробную информацию об условиях работы данной сети.
По словам чиновника, подрядчиком проекта выступила компания «eWiFi», которая установила в каждой из 1211 единиц коммунального наземного пассажирского транспорта W-Fi роутер с 4G-модемом и гарантировала скорость 4 Мб/с для каждого абонента.
«На сегодня во всех единицах наземного киевского транспорта — автобусах, троллейбусах и трамваях — уже работает бесплатный Wi-Fi от компании «eWiFi». Эта компания гарантирует доступ к сети Wi-Fi посредством технологии LTE со скоростью до 4 Мб/с для каждого клиента.
Если все пассажиры одновременно подключатся к сети, то на скорость это не повлияет. Ну, а если пассажиров в салоне будет меньше, то скорость сети может быть даже больше, чем 4 Мб/с», — отметил Дмитрий Давтян.
«Для бюджета города это ничего не стоит. Все необходимое оборудование компания «eWiFi» устанавливает за свой счет. Между КГГА, КП «Киевпастранс» и «eWiFi» подписан договор о сотрудничестве.
Выгода компании в том, что при подключении к сети будет транслироваться 10-секундное рекламное сообщение», — рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова
Все единицы транспорта с бесплатным Wi-Fi обозначены наклейками с соответствующим знаком.
Напомним, что помимо автобусов, троллейбусов и трамваев, к бесплатному Wi-Fi также можно подключиться в следующих локациях:
- парк имени Тараса Шевченко;
- метро Золотые Ворота;
- метро Дворец Спорта;
- метро Майдан Незалежности;
- метро Дворец «Украина»;
- Михайловская площадь;
- Софиевская площадь;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- НСК «Олимпийский»;
- район Фуникулера.
Источник: КГГА