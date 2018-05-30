Бесплатный Wi-Fi в центре Киева и общественном транспорте обеспечила компания eWiFi, пообещав скорость 4 Мб/с после просмотра 10-секундной рекламы

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В пятницу, 25 мая 2018 года, мы сообщили о том, что КГГА совместно с Kyiv Smart City запустила бесплатную Wi-Fi сеть в наземном общественном транспорте и центральной части Киева. Теперь же заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян рассказал более подробную информацию об условиях работы данной сети.

По словам чиновника, подрядчиком проекта выступила компания «eWiFi», которая установила в каждой из 1211 единиц коммунального наземного пассажирского транспорта W-Fi роутер с 4G-модемом и гарантировала скорость 4 Мб/с для каждого абонента.

«На сегодня во всех единицах наземного киевского транспорта — автобусах, троллейбусах и трамваях — уже работает бесплатный Wi-Fi от компании «eWiFi». Эта компания гарантирует доступ к сети Wi-Fi посредством технологии LTE со скоростью до 4 Мб/с для каждого клиента. Если все пассажиры одновременно подключатся к сети, то на скорость это не повлияет. Ну, а если пассажиров в салоне будет меньше, то скорость сети может быть даже больше, чем 4 Мб/с», — отметил Дмитрий Давтян.

«Для бюджета города это ничего не стоит. Все необходимое оборудование компания «eWiFi» устанавливает за свой счет. Между КГГА, КП «Киевпастранс» и «eWiFi» подписан договор о сотрудничестве. Выгода компании в том, что при подключении к сети будет транслироваться 10-секундное рекламное сообщение», — рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова

Все единицы транспорта с бесплатным Wi-Fi обозначены наклейками с соответствующим знаком.

Напомним, что помимо автобусов, троллейбусов и трамваев, к бесплатному Wi-Fi также можно подключиться в следующих локациях:

парк имени Тараса Шевченко;

метро Золотые Ворота;

метро Дворец Спорта;

метро Майдан Незалежности;

метро Дворец «Украина»;

Михайловская площадь;

Софиевская площадь;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

НСК «Олимпийский»;

район Фуникулера.

Источник: КГГА