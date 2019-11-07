Билл Гейтс рассказал, что помешало Windows Mobile стать Android на рынке мобильных ОС





Вообще-то история не терпит сослагательного наклонения, но не поделиться с вами откровениями самого Билла Гейтса на тему того, почему Microsoft потерпела сокрушительное поражение на мобильном рынке, а Windows Mobile, несмотря на огромный потенциал, так и не удалось стать Android, мы не можем. Если вкратце, любая неучтенная мелочь, может привести к фатальному результату.

На конференции DealBook издания The New York Times основатель Microsoft заявил, что в случае Windows Mobile этой «мелочью», которая в итоге привела к полнейшему фиаско, стало антимонопольное расследование со стороны Министерства юстиции США. И если бы не это антимонопольное разбирательство, то сейчас, по мнению Гейтса, самой популярной мобильной ОС была бы Windows Mobile, а не Android.

«Нет никаких сомнений, что антимонопольный иск плохо сказался на Microsoft. Если бы не он, мы бы больше сосредоточились на создании операционной системы для смартфонов, и сегодня вы бы использовали Windows Mobile, а не Android. Если бы не это антипомонопольное разбирательство… Мы очень близки [к успеху — прим.ред.], а я просто отвлекся. И облажался из-за этого. Билл Гейтс, сооснователь Microsoft».

Иск, о котором говорит речь, имел место в конце 1990-х годов, когда власти обвинили Microsoft в злоупотреблении монопольным положением на рынке ПК. Регулятор настаивал на то, чтобы разделить Microsoft на две компании (Windows и остальное ПО). Как известно, Microsoft осталась единой компанией, но суд ограничил предустановку фирменных ПО Microsoft и предписал не давить на сторонних разработчиков. Звучит знакомо, нет так ли, особенно на фоне призывов кандидата в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен разделить крупные технологические компании. Гейтс также рассказал, как Microsoft упустила возможность запустить Windows Mobile на ключевом продукте Motorola. «Мы опоздали лишь на три месяца с запуском на Motorola, и победитель в этой борьбе забрал все», — это утверждение перекликается с предыдущим интервью, когда Гейтс назвал поражение в борьбе с Android своей главной ошибкой во времена управления Microsoft. — «Сейчас уже никто не знает о Windows Mobile, ну и ладно. Несколько сотен миллиардов здесь или там, не суть важно».