Bitcoin впервые за год ненадолго подорожал до $12 тыс.





О криптовалютах в целом и Bitcoin в частности мы сейчас пишем крайне редко, в основном это новости о мошенниках, предприимчивых майнерах и не менее предприимчивых правоохранителях. То есть, исключительно в негативном ключе. Но вот появился и более положительный повод — в ходе торгов в ночь на 2 августа курс биткоина ненадолго преодолел отметку в $12 тысяч за одну криптомонету. Настолько дорого криптовалюта в последний раз стоила почти год назад — в августе 2019 года. Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinCap, отслеживающих стоимость криптовалют на разных биржах.

Правда, вскоре после взятия рубежа в $12 тыс. Bitcoin снова подешевел, и последние 12 часов курс находится в коридоре $11200-$11250.

За последние полтора месяца курс Bitcoin вырос вдвое — 9 мая стоимость криптовалюты впервые за несколько месяцев преодолела рубеж в $6 тыс. С другой стороны, о возможном подорожании видеокарт начали говорить еще раньше, и с очередным оживлением рынка криптовалют это никак не связано.

Нынешний рост курса аналитики связывают с сокращением предложения криптовалюты со стороны майнеров и интересом инвесторов. Напомним, в мае криптовалюта пережила свое третье «уполовинивание» (halving, «уполовинивание»), после чего размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн стал вдвое меньше — 6,25 BTC. Предположительно, последняя монета будет добыта в 2140 году.