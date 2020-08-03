Bitcoin впервые за год ненадолго подорожал до $12 тыс.
О криптовалютах в целом и Bitcoin в частности мы сейчас пишем крайне редко, в основном это новости о мошенниках, предприимчивых майнерах и не менее предприимчивых правоохранителях. То есть, исключительно в негативном ключе. Но вот появился и более положительный повод — в ходе торгов в ночь на 2 августа курс биткоина ненадолго преодолел отметку в $12 тысяч за одну криптомонету. Настолько дорого криптовалюта в последний раз стоила почти год назад — в августе 2019 года. Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinCap, отслеживающих стоимость криптовалют на разных биржах.
Правда, вскоре после взятия рубежа в $12 тыс. Bitcoin снова подешевел, и последние 12 часов курс находится в коридоре $11200-$11250.
За последние полтора месяца курс Bitcoin вырос вдвое — 9 мая стоимость криптовалюты впервые за несколько месяцев преодолела рубеж в $6 тыс. С другой стороны, о возможном подорожании видеокарт начали говорить еще раньше, и с очередным оживлением рынка криптовалют это никак не связано.
Нынешний рост курса аналитики связывают с сокращением предложения криптовалюты со стороны майнеров и интересом инвесторов. Напомним, в мае криптовалюта пережила свое третье «уполовинивание» (halving, «уполовинивание»), после чего размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн стал вдвое меньше — 6,25 BTC. Предположительно, последняя монета будет добыта в 2140 году.
- Курс Bitcoin резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил $5 000 долларов, в ноябре — $10 000 долларов, а в середине декабря преодолел рубеж в $20 000 долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.
- 28 января 2019 года было зафиксировано наименьшее значение с 17 декабря 2018 года — $3388 за одну виртуальную монету.
- В Украине в конце прошлого года был принят закон о финмониторинге, который вступил в силу с апреля. Помимо прочего, он вводит проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.