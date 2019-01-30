Битва аналитиков: Strategy Analytics говорят о падении продаж iPhone в минувшем квартале на 15% (до 65,9 млн штук), а Canalys — всего на 7% (до 71,7 млн штук)

Специалисты аналитической компании Strategy Analytics решили дополнить столь обсуждаемый сегодня финансовый отчет Apple данными о продажах iPhone в количественном выражении. Напомним, сама Apple с недавних пор больше не раскрывает в отчетности точных цифр по количеству реализованных устройств, а лишь приводит данные об их продажах в денежном выражении.

Мы уже узнали, что минувшем квартале выручка от продаж iPhone рухнула на 15%, до $51,98 млрд, подтолкнув Apple к снижению цен в некоторых регионах. Так вот, если верить подсчетам Strategy Analytics, за три месяца с октября по декабрь Apple суммарно отгрузила на рынок 65,9 млн iPhone. Напомним, что за аналогичный период предыдущего года Apple поставила 77,3 млн смартфонов iPhone. То есть, в количественном выражении получается спад ровно в те же 15%, что и в денежном. И это немного странно. С учетом более дорогостоящих iPhone Xs и Xs Max средня цена продажи смартфона Apple должна была вырасти, но данные Strategy Analytics указывают на то, что она не изменилась.

Еще большее недоумение вызывают цифры, опубликованные аналитиками Canalys. Согласно их подсчету, продажи Apple в четвертом квартале в количественном выражении снизились всего на 7%, до 71,7 млн смартфонов. То есть, оценка Canalys указывает на то, что в годовом выражении средняя цена продажи iPhone снизилась, причем весьма существенно.

Что интересно, лидером рынка по итогам заключительной четверти 2018 года аналитики Canalys называют Apple. На втором месте находится Samsung, отгрузившая за квартал 70,3 млн смартфонов, что в годовом выражении соответствует спаду на 5,3%. Третье место за Huawei, которая за год нарастила поставки на целых 47,3%, до 60,5 млн. Отметим, что недавно Huawei заявила о намерении стать лидером рынка смартфонов уже до конца 2019 года. При таких темпах роста китайский производитель вполне может достичь цели. Четвертое и пятое место занимают Oppo и Xiaomi. Первая отгрузила 31,8 млн смартфонов, нарастив продажи на 20,6%, а вторая — 26,4 млн аппаратов, что соответствует спаду на 3%. По итогам всего 2018 года лидером, по данным Canalys, является Samsung с результатом 293,7 млн смартфонов (спад на 7,2%), следом идет Apple с 212,1 млн аппаратов (спад на 1,7%), а замыкает тройку Huawei с 206 млн реализованных смартфонов (рост на 34,5%).

Источник: Phone Arena и GSM Arena