Bloomberg: 16-дюймовый MacBook Pro 2019 представят уже сегодня, на замену текущей 15-дюймовой модели





О «совершенно новом» 16-дюймовой ноутбуке Apple MacBook Pro с очень тонкими рамками мы уже писали не раз. С большой вероятностью официальный анонс самого большого ноутбука Apple (с момента прекращения продаж 17-дюймовой модели в 2012 году) состоится до конца дня. На это указывают сразу несколько независимых авторитетных источников, включая Bloomberg.

Обновлено: Apple официально представила 16-дюймовый MacBook Pro.

Редактор Bloomberg Марк Гурман утверждает, что 16-дюймовый MacBook Pro полностью заменит текущую 15-дюймовую модель линейки и будет стоить примерно столько же. В США цена 15-дюймового MacBook Pro стартует с отметки $2400. Предполагается, что новая 16-дюймовая модель MacBook Pro благодаря экрану с очень узкими рамками разместится в корпусе нынешней 15-дюймовой, так что замена выглядит вполне логичным решением. К тому же, если цена новой модели действительно окажется такой, как у старой, то многим такое обновление наверняка понравится.

По предварительным данным, 16-дюймовый MacBook Pro получит ЖК-экран производства LG Display разрешением 3072х1920 пикселей (против 15,4-дюйма и разрешение 2880х1800 пикселей у текущей 15-дюймовой), процессоры Intel Core 10-го поколения (переход на ARM ожидается только в 2020 году), дискретные видеоадаптеры AMD Radeon RX 5300M или 5500M, видоизмененную сенсорную полоску Touch Bar и новую клавиатуру с «ножничным» механизмом. Также в свежих утечках говорится о более громких динамиках и технологии активного шумоподавления.

Продажи профессионального компьютера Mac Pro, представленного еще летом на WWDC 2019, должны стартовать в декабре. А вот обновления 12-дюймового MacBook, который уже не обновлялся более двух лет, не считая добавление нового золотого цвета вместо двух старых в прошлом году, в этом году можно не ждать.

Дополнено: Новинка под именем MacBook Pro 16,1 уже появилась в базе данных Geekbench (в тесте OpenCL), что позволяет узнать нам характеристики.

Проходившая тестирование модель оснащена SoC Core i9-9980HK, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой Radeon Pro 5500M, более производительной версией хорошо знакомом нам обычной Radeon RX 5500M. У последней, напомним, 22 вычислительных блока CU (1408 потоковых процессоров) и 4 ГБ памяти против 24 блоков (1536 потоковых процессоров) и 8 ГБ у варианта Pro.

Источник: 9to5Mac и Bloomberg