Bye-bye, Butterfly. Уже в этом году Apple начнет использовать в ноутбуках новую клавиатуру с «ножничным» механизмом





Фирменная клавиатура с механизмом нажатия клавиш «бабочка» (Butterfly) в ноутбуках Apple MacBook уже успела стать притчей во языцех и породила несметное количество насмешек и шуток. Похоже, Apple, вдоволь натерпевшись, наконец-то решилась попрощаться с проблемной разработкой. Небезызвестный аналитик Мин-Чи Куо, который из года в год крайне точно предсказывает новинки от Apple, утверждает, что уже в этом году компания начнет переводить ноутбуки на новую клавиатуру с «ножничным» механизмом клавиш, усиленных стекловолокном. Справедливости ради отметим, что разговоры об отказе Apple от клавиатуры «бабочка» ходят уже давно и к настоящему моменту мы видели несколько патентов на различные конструкции, включая недавний со стеклянной сенсорной панелью с тактильной обратной связью.

Напомним, первое поколение «бабочки» дебютировало в Apple MacBook образца 2015 года, заменив традиционный «ножничный» (scissors) механизм. Но в итоге оказалось, что при всех своих достоинствах механизм Butterfly имеет один существенный недостаток: он недостаточно хорошо противостоит загрязнениям. Со временем крошки от еды и прочий мелкий мусор могут привести к тому, что некоторые кнопки могут «залипать», переставать реагировать на нажатия полностью, либо срабатывать некорректно, приводя к повторению символов. Эти проблемы стали причиной ряда групповых исков, прежде чем официально признала наличие недоработок и согласилась бесплатно ремонтировать ноутбуки с «залипающими» клавиатурами.

Надо сказать, что Apple несколько раз дорабатывала клавиатуру Butterfly. В ноутбуках Apple MacBook Pro 2018, вышедших прошлым летом, были обнаружены обновленные клавиатуры со специальной мембраной, призванной повысить устойчивость механизма к загрязнениям. Но спустя некоторое время в сети появились жалобы, что ничего не изменилось. В конце мая Apple представила обновленные MacBook Pro с восьмиядерными процессорами, одновременно расширив программу обслуживания клавиатур ноутбуков MacBook с «залипающими» клавиатурами. Тогда тематические источники писали, что клавиатура снова была модернизирована с целью повышения пылеустойчивости, хотя сама Apple об этом не заявляла. Пока новых жалоб не поступало, хотя прошло еще не так много времени.

Что примечательно, Мин-Чи Куо не упоминает проблемы с надежностью. Вместо этого аналитик пишет, что производство клавиатур «бабочка» обходилось Apple слишком дорого из-за низкого процента выхода годных компонентов. Сообщается, что новая клавиатура, основанная на ножничном механизме, дешевле в производстве, нежели «бабочка». При этом аналитик добавляет, что она не дешевле среднестатистической ноутбучной клавиатуры.

Аналитик считает, что обновленный MacBook Air, который ожидается в нынешнем году, станет первый ноутбуком Apple с этой новой клавиатурой. Затем ее получат новые MacBook Pro в 2020 году.

Будет ли новая клавиатура лишена недостатков старой, еще предстоит узнать.

Источник: The Verge