Слухи о том, что в этом году Apple представит сразу три новых смартфона – обновление iPhone X, более крупную модель iPhone X Plus и бюджетную версию в том же стиле, но с IPS-экраном – появились еще осенью прошлого года. Однако в этот раз аналогичную информацию и ряд новых деталей получил не азиатский аналитик, а уважаемое издание новостное Bloomberg.

Итак, по данным источника издания, Apple действительно активно готовит к выходу три модели смартфонов, анонс которых традиционно состоится осенью текущего года. Фаблет-версия iPhone X Plus с кодовым именем D33 получит OLED-экран с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1242 x 2688 точек – по крайней мере именно такие устройства сейчас проходят тесты в Apple. При этом за счет безрамочного дизайна габариты этого смартфона будут не намного больше размеров 5,5 дюймовой модели iPhone 8 Plus.

Мобильное устройство с таким размером экрана оценят как любители планшетов и смартфонов крупного формата, так и бизнес-пользователи, активно использующие офисные и специализированные приложения. Модель iPhone 8 Plus наверняка будет поддерживать режим разделения экрана и скорее всего отберет заметную долю продаж у планшетов Apple.

Также ожидается, что компания предложит двухсимную версию крупного iPhone по крайней мере на некоторых рынках, где пользователи активно используют двух разных операторов для разделения личного и бизнес общения или же для голосовых звонков и мобильного интернета. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, так как в Apple все еще надеются убедить ключевых операторов в необходимости поддержки в новых смартфонах технологии виртуальных карт E-SIM, которая уже используется в планшетах iPad и умных часах Apple Watch.

По своей функциональности iPhone X Plus будет полностью соответствовать обновленному iPhone X 2018 модельного года с кодовым названием D32 – он получит ту же систему идентификации Face ID и чипсет следующего поколения Apple A12. При этом дизайн у этих моделей останется практически неизменным, это будет все тот же стеклянный бутерброд со стальными боковинами, однако к существующим цветам оформления Silver и Space Gray также добавится золотистый вариант Gold. По слухам, Apple пыталась добавить этот цвет еще в первый iPhone X, однако столкнулась с технологическими проблемами при производстве и решила отложить этот вариант на год.

Новые смартфоны также получат свежую операционную систему iOS 12 с кодовым именем “Peace”, которая будет отличаться поддержкой продвинутой дополненной реальности, более глубокой интеграцией с Siri, медицинскими треккингом, улучшенными Animoji и другими новыми возможностями.

По данным Bloomberg, в Apple наконец осознали, что базовая линейка смартфонов, использующая дизайн выпущенного в 2014 году смартфона iPhone 6, нуждается в изменениях. Именно поэтому в компании разрабатывают новый iPhone 9 с тем же безрамочным стеклянным дизайном и Face ID, что и линейка iPhone X, однако с менее продвинутой (а значит и более дешевой) начинкой в составе 6,1-дюймового IPS-экрана и более слабого процессора, а также алюминиевой, а не стальной рамкой.

Источник: Bloomberg