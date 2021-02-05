The Information: гарнитура смешанной реальности Apple получит дюжину камер, два 8К-экрана и ценник 3000 долларов





Онлайн-издание The Information опубликовала новые подробности о гарнитуре смешанной реальности Apple, слухи о которой ходят с 2017 года, когда Тим Кук в одном из интервью назвал дополненную реальность такой же «большой идеей, как и смартфоны».

В сентябре 2019 года появилось первое официальное подтверждение факта разработки этой самой гарнитуры под кодовым названием Garta. Спустя два месяца DigiTimes сообщил, что в этом проекте Apple сотрудничает с Valve, которая в 2019 году выпустила собственный VR-шлем Index, считающийся одним из лучших в своем классе. Вслед за DigiTimes издание The Information в отдельном материале рассказало, что в 2022 году выйдет дебютный VR-шлем Apple, а в 2023-м состоится релиз компактных и легких очков под кодовым названием N421, которые уже можно будет с комфортом использовать на протяжении длительного времени и носить на улице, не переживая за свой внешний вид. После небольшой паузы в начале 2021 года Bloomberg поведал новые подробности о потенциальной новинке.

Теперь же The Information опубликовало свой материал по гарнитуре Apple. По большому счету, в нем повторяется информация из недавнего доклада Bloomberg, но есть и несколько новых подробностей.

Главное откровение из свежей утечки по гарнитуре смешанной реальности Apple — цена. По данным The Information, она будет стоить около трех тысяч долларов. То есть, все называет на то, что Apple со своей первой гарнитурой нацеливается не на потребительский сегмент, а на бизнес и профессиональное применение. Судя по всему, Apple метит в конкуренты Microsoft HoloLens, которая, судя по последним новостям, продолжает завоевывать различные сферы деятельности.

Ранее сообщалось, что Apple рассматривает несколько вариантов «своих наиболее передовых и мощных чипов» для шлема VR и некоторые из них даже производительнее процессоров M1, использующихся в последних компьютерах Mac. Для охлаждения мощного чипа понадобится кулер, а для снижения веса и лучшей вентиляции компания отказалась от металла в пользу текстиля в качестве основного материала корпуса. The Information подтверждает эти данные, дополняя их новыми подробностями о технических характеристиках: не менее 12 камер внешних камер для отслеживания рук и положения в пространстве, включая сенсоры LIDAR для построения трехмерного окружения, два встроенных дисплея 8K (по одному на каждый глаз) и поддержка технологии «фовеального рендеринга» (foveated rendering), завязанная на технологии отслеживания движения глаз пользователя. Только изображения в центре поля зрения пользователя отрисовывается в максимальном качестве, а остальное размывается по мере приближения к периферии, что позволяет максимально эффективно использоваться вычислительные ресурсы.

Обозреватель The Information утверждает, что видел внутренние изображения самого последнего прототипа устройства конца 2020 года и описывает его как «изящный изогнутый визор, крепящийся к лицу при помощи сменного сетчатого крепления». Предварительно выпуск гарнитуры намечен на следующий год.