Догоняя SpaceX. Amazon подала заявку на запуск 3236 интернет-спутников проекта Kuiper

Американская компания Amazon запросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на развертывание спутниковой группировки Kuiper для предоставления услуг по доступу к сети интернет. Об этом пишет GeekWire.

Как сообщается, орбитальная группировка Kuiper будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет с помощью спутниковой связи. В запросе, направленном в FCC, указывается, что компания планирует запустить 3236 космических аппаратов, которые будут выведены на орбиты высотой от 590 до 630 километров. Устройства планируется отправить в космос в пять этапов, причем уже после развертывания первой очереди спутников, состоящей из 578 аппаратов, компания сможет начать предоставлять услуги спутниковой широкополосной связи.

Помимо этого, в заявке отмечается, что благодаря системе Kuiper выйти в интернет станет возможно «практически из любой точки Земли» (в качестве исключения в документе приведена Аляска), что позволит обеспечить доступом к глобальной сети труднодоступные районы и сельскую местность, а также откроет перспективу доступных услуг интернет-связи для морских судов.

«Спутники Kuiper обеспечат доступ в интернет десяткам миллионов пользователей по всему миру, включая США», — рассчитывают в Amazon.

Планируемая дата запуска спутников Kuiper по-прежнему неизвестна. Также неизвестен дизайн аппаратов: оговаривается лишь, что они будут использовать антенны с фазированной решеткой, работать в Ka-диапазоне (так как на нем уже работают спутники Iridium, Amazon обещает сделать все, чтобы ее аппараты не мешали спутникам других компаний, в частности, задействовать противоинтерференционные технологии, и просит FCC, помимо прочего, дать добро на совместное использование диапазона) и по прошествии десяти лет сгорят в атмосфере, даже если до этого потеряли контакт с наземными диспетчерами.



Напомним, 23 мая компания SpaceX запустила на орбиту 60 спутников в рамках своей программы глобального широкополосного интернета Starlink.