Bloomberg: функция мониторинга артериального давления появится в Apple Watch примерно в 2025 году

Компания Apple намерена добавить в свои умные часы Apple Watch функцию мониторинга артериального давления. Но на пути её реализации компания столкнулась с некоторыми проблемами. Как отмечают осведомлённые источники, данная технология будет готова не ранее 2024 года.

В Apple сразу несколько команд работают над разработкой датчиков и ПО, необходимых для отслеживания артериального давления. Проблема заключается в том, что при тестировании нынешних решений наблюдается недостаточная точность измерения. Эту функцию планируется реализовать на протяжении как минимум 4 лет, но на её доработку потребуется ещё около 2 лет. А в готовых коммерческих устройствах она может появиться на рынке лишь в 2025 году.

Функцию измерения артериального давления стараются реализовать различные производители умных часов. Например, Samsung уже выпустила часы с такой функцией, но она требует ежемесячной калибровки с использованием традиционного монитора давления. Fitbit в прошлом году запустила публичное исследование проверки измерения артериального давления на запястье.

Помимо мониторинга артериального давления Apple работает над добавлением и других функций в Apple Watch. Так, планируется внедрить в часы неинвазивный способ мониторинга уровня сахара в крови. Но её предстоит разрабатывать ещё несколько лет, и целевой год появления этой функции ещё не называется.

Ещё Apple рассматривает возможность добавления улучшенной поддержки глюкометров сторонних производителей (в часы и приложение Health для iPhone), новых функций отслеживания состояния женского здоровья, сна, занятий спортом и приёма лекарств. Они должны быть выпущены раньше.

Источник: Bloomberg