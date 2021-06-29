Bloomberg: Google планирует выпустить Pixel 5a в августе

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Предполагаемое релизное окно смартфона Pixel 5a сообщил авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. По его словам, следующее поколение самого доступного Pixel выйдет уже в августе.

Прошлогодний Pixel 4a, который, к слову, тоже анонсировали в августе, оказался одним из самых видных среднебюджетных смартфонов 2020 года, и многие называли его настоящим преемником Nexus. Еще в начале февраля инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры Pixel 5a, демонтирующие дизайн, как у Pixel 4a 5G. Затем в апреле Google, опровергая слухи об отмене Pixel 5a из-за нехватки компонентов, подтвердила, что преемник Pixel 4a выйдет в США и Японии «позже в этом году». И если верить Марку Гурману, это произойдет уже в августе.

Подробностей о технических характеристиках Pixel 5a пока нет, но ожидается, что новая модель получит SoC Snapdragon 765G (Pixel 4a 5G и Pixel 5) и дополнительный 12-Мп ультраширокоугольный модуль в основной камере.

Недавно Google выпустила беспроводные наушники Pixel Buds A стоимостью 99 долларов. Также, если верить утечкам, на эту осень запланирован выпуск Pixel 6 и Pixel 6 Pro в принципиально новом дизайне и долгожданные первые умные часы Pixel Watch, слухи о которых ходят последние несколько лет.