Инсайдер: Google отменила выпуск Pixel 5a из-за нехватки компонентов





Инсайдер Джон Проссер сообщил, что компания Google решила отказаться от планов по выпуску смартфона Pixel 5a, который должен был заменить актуальный Pixel 4a. Всему виной нехватка компонентов из-за текущего кризиса в полупроводниковой индустрии.

Bad news. “Barbet” (Pixel 5A) has been canceled. 😞 I’m told it’s due to the chip shortage, and as of this morning, it’s not moving forward. Pixel 4A and 4A 5G will continue to be sold throughout 2021. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 9, 2021

Pixel 4a оказался одним из самых видных среднебюджетных смартфонов 2020 года, и многие называли его настоящим преемником Nexus. В начале февраля инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры Pixel 5a, но с тех пор никаких новостей о смартфоне не было.

Джон Проссер имеет неоднозначную репутацию — он часто бывает прав, но и ошибается тоже нередко. В прошлом году все его инсайды по Pixel 4a и Pixel 5 в итоге оказались правдивыми. Учитывая текущую плачевную ситуацию с дефицитом полупроводников свежий инсайд Проссера об отмене Pixel 5a, к сожалению, выглядит весьма правдоподобным. Ранее Samsung предупредила, что по этой же причине в этом году новый Galaxy Note, скорее всего, не выйдет. А буквально на днях источники Nikkei Asia сообщили, что Apple отложила производство некоторых MacBook и iPad на полгода из-за нехватки компонентов.

Анонс Pixel 5a ожидался на грядущей Google I/O, которая стартует 18 мая. Теперь же сообщается, что центральное место займет Android 12 и долгожданные первые умные часы Pixel Watch, слухи о которых ходят последние несколько лет.