Инсайдер: Google отменила выпуск Pixel 5a из-за нехватки компонентов

Инсайдер Джон Проссер сообщил, что компания Google решила отказаться от планов по выпуску смартфона Pixel 5a, который должен был заменить актуальный Pixel 4a. Всему виной нехватка компонентов из-за текущего кризиса в полупроводниковой индустрии.

Bad news.

“Barbet” (Pixel 5A) has been canceled. 😞

I’m told it’s due to the chip shortage, and as of this morning, it’s not moving forward.

Pixel 4A and 4A 5G will continue to be sold throughout 2021.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 9, 2021