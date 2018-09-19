Bloomberg: Министерство юстиции США начало расследование из-за твитов Илона Маска о намерении сделать Tesla частной компанией
По данным Bloomberg, Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Tesla после того, как её глава Илон Маск сообщил в Twitter о планах сделать компанию частной. Об этом изданию сообщили два источника, пожелавших остаться анонимными.
После того, как Маск написал, что хочет сделать Tesla частной компанией и уже нашёл финансирование для сделки, федеральные прокуроры открыли дело по факту мошенничества. Через несколько недель предприниматель изменил своё решение, заявив, что компания останется публичной.
Параллельно с Министерством юстиции, расследованиями также занимается и комиссия по ценным бумагам и биржам. Главный вопрос в том, не вводил ли Илон Маск в заблуждение инвесторов, а также не нарушил ли он своими публичными заявлениями федеральные законы о ценных бумагах. Агентство также расследует дело о возможных махинациях, связанных с производством электрокара Tesla Model 3. Оба дела комиссии по ценным бумагам и биржам относятся к гражданскому процессу, тогда как расследование минюста может грозить уголовной ответственностью. На текущий момент в отношении Tesla и её исполнительного директора открыто как минимум три судебных процесса из-за неудавшейся авантюры Маска.
Представители компании Tesla подтвердили Bloomberg, что к ним обратились с запросом из Министерства юстиции США, заявив следующее:
«В прошлом месяце, после публикаций Илона о планах приватизировать компанию, Tesla получила запрос на документы от DOJ [сокращённо от Министерство юстиции США] на добровольной основе и в данный момент сотрудничает с правительственным подразделением. Нас не вызывали в суд, не просили дать показания или о каких-либо других формальностях. Мы считаем, что вопрос будет закрыт, как только они изучат полученную информацию».
Источник: Bloomberg
- В начале августа Илон Маск сообщил в Twitter, что хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить с биржи все акции по цене $420 за штуку. После этого заявления акции Tesla резко подорожали в цене более чем на 10% (с $340 до $370), из-за чего биржам пришлось прекратить торги.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку, а некоторые инвесторы подали на Маска в суд.
- Изначально Маск утверждал, что нашёл деньги на приватизацию Tesla. Но позже выяснилось, что переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии и другим потенциальным источниками финансирования еще идут.
- В конце августа Илон Маск через блог компании официально заявил, что Tesla остаётся публичной. Он провёл переговоры с инвесторами и акционерами, учёл их интересы и решил отказаться от своих первоначальных планов.