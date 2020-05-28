Bloomberg: Первая презентация игр для PS5 пройдет на следующей неделе





Sony планирует провести следующую крупную онлайн-презентацию уже на следующей неделе, 3 июня. На мероприятии, как ожидается, будут показаны игры для консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственных информаторов, знакомых с планами Sony.

По словам собеседников Bloomberg, Sony сосредоточится именно на играх, а полноценный анонс самой консоли PlayStation 5 с раскрытием всех характеристик в рамках этого мероприятия не ожидается. Это полностью согласуется с предыдущими сообщениями, что полноценный анонс PlayStation 5 с публикацией подробных характеристик состоится в рамках следующего мероприятия State of Play, запланированного на начало августа. Пока неясно, покажет ли Sony наконец финальный дизайн консоли на грядущей презентации игр. Но вероятность этого достаточно высока. В то же время информаторы Bloomberg оговаривают, что назначенная дата 3 июня еще может измениться и в конечном итоге Sony может перенести презентацию как на 2 июня, так и на 4 июня.

По данным VentureBeat, Sony приняла во внимание то, как общественность отреагировала на недавнюю презентацию игр Xbox Series X, и планирует показывать на своей презентации больше геймплея игр, работающих на самой консоли.

Буквально вчера Sony обновила целевую страничку PlayStation 5, добавив абзац откровенно рекламного текста с описанием возможностей новой консоли («Молниеносная скорость, Удивительные игры, Захватывающие погружение»). В то же время это обновление вполне может указывать на признак близкого анонса с раскрытием каких-то интересных новых деталей о приставке.

К настоящему моменту Sony раскрыла только некоторые характеристики и возможности (1, 2 и 3) новой PlayStation 5, показала новый геймпад DualSense и, само собой, новое лого. Ключевая особенность новой PS5 — огромная пропускная способность памяти. Консоль получит заказной SSD на 825 ГБ со скоростью 5,5 ГБ/с, который, по словам главы Epic Games Тима Суини превосходит все, что сейчас есть на рынке для ПК.

В сеть опубликовали фотографии нескольких страниц июньского выпуска журнала Offical PlayStation Magazine, на которых перечислены названия и сроки выхода 38 игр для PlayStation 5. Вот список из 38 перечисленных на этих страницах игр:

Madden 21 EA Sports NHL 21 Moonray Gothic Remake MicroMan Nith’O Infinity Reborn Observer System Redux Path of Exile 2 Outriders PsyHotel Quantum Error Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Siege Redo! Enhanced Edition A Rat’s Quest: The Way Back Home Assassin’s Creed Valhalla Battlefield 6 Chorus Cygni All Guns Blazing Dauntless DiRT 5 Dragon Age 4 Dying Light 2 FIFA 21 Godfall Gods & Monster Scarlet Nexus Sniper Elite 5 Soulborn Starfield The Elder Scrolls 6 The Lord of the Rings Gollum The Sims 5 Ultimate Fishing Simulator 2 Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Warframe Watch Dogs Legion WRC 9

В стартовую линейку войдут такие игры, как Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5, FIFA 21, Godfall, Madden 21, NHL 21, Observer System Redux, Outriders, Quantum Error, Rainbow Six Siege, Redo! Enhanced Edition, Ultimate Fishing Simulator 2, Warframe и WRC 9. Еще часть проектов выйдет в срок от 6 до 12 месяцев после выхода консоли и спустя год с лишним (на страницах они отмечены желтым и красным соответственно).

Источник: Bloomberg