AMD разрабатывает процессор Ryzen 5 5600X3D с 3D V-Cache для сокета AM4

У 8-ядерного AMD Ryzen 7 5800X3D, ставшего одним из самых успешных игровых процессоров прошлого поколения, может появиться младший брат. Утечка утверждает, что код продукта 100-00001176 может принадлежать 6-ядерному варианту Ryzen AM4, выпуск которого рассматривает AMD.

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Шестиядерный чип с 3D V-Cache будет называться Ryzen 5 5600X3D. Процессор с 6 ядрами и 12 потоками получит кэш L2 3 МБ – на 1 МБ меньше, чем у Ryzen 7 5800X3D. Однако кэш L3, который и включает в себя 3D V-Cache, получит тот же размер 96 МБ (это 32 МБ собственно L3 + 64 МБ кэша 3DV). Тактовые частоты 3,3-4,4 ГГц на 100 МГц ниже, чем у 5800X3D.

В настоящее время Ryzen 7 5800X3D подешевел в США до $289 – ожидается, что новый процессор будет дешевле. Появление Ryzen 5 5600X3D расширяет возможности создания бюджетной сборки ПУ на всё еще актуальной платформе AMD AM4. Сокет AM5 всё еще остается относительно более дорогим и новые процессоры AM4 могут создать ей дополнительную конкуренцию.

Сайт TechPowerUp предполагает цену Ryzen 5 5600X3D на уровне $200-225 долларов. К нему можно добавить материнскую плату на бюджетном чипсете B450 менее чем за $100 и 32 ГБ памяти DDR4, которые можно приобрести примерно за $60. Это уровень бюджетной игровой системы, пока недоступный на AM5. Кроме того, процессор может стать неплохим вариантом для апгрейда.

Источник: VideoCardz, TechPowerUp