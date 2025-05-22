Большинство iPhone, украденных в США и Европе, оказываются в одном загадочном здании в Китае

Оказывается, в Китае существует интересное здание под названием «дом украденных iPhone».

Согласно Financial Times (через 9to5mac), туда свозят немалое количество смартфонов Apple, похищенных в таких отдаленных друг от друга местах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон — там их или разбирают на запчасти или продают.

Сэм Аврани, один из владельцев iPhone 15 Pro, который вырвали у него из рук прямо на улице два вора на электровелосипедах, смог отследить долгое путешествие своего смартфона в 10 000 километров, что в конце концов привело его в место, которое многие жители Шэньчжэня, Китай, давно прозвали «домом похищенных iPhone» — здание Feiyang Times.

Официально помещение известно, как место, где можно отремонтировать или обновить свой iPhone, а неофициально — как рынок похищенных устройств из США и Европы. Feiyang Times часто упоминают на форумах и в соцсетях жертвы краж, как локацию, где в последний раз поймали сигналы устройства с помощью опции Find My. Вот к примеру долгий путь iPhone Сэма Аврани:

Выхватили из рук в Лондоне во время ответа на сообщение в WhatsApp;

Доставили в мастерскую по ремонту мобильных телефонов в нескольких километрах от места преступления;

Перевезли на несколько лондонских адресов;

Через неделю появился в Коулуне, Гонконг;

Позже в Шэньчжэне, Китай и том самом здании Feiyang Times.

Очевидно, что разблокированные iPhone будут более ценными, но и на заблокированные смартфоны найдутся покупатели, которые готовы раскупить все по компонентам. Впрочем, иногда жертвы угонов получают странные сообщения в iMessage, где их пытаются принудить к разблокировке устройств (когда вы переводите iPhone в режим потери или кражи, он может отображать номер вашего телефона или адрес электронной почты — чтобы тот, кто нашел устройство, мог связаться с владельцем и вернуть его).

В отчете издания показан скриншот сообщения, отправленного владельцу заблокированного iPhone:

«Ваш старый iPhone переделывается нами, мы просто продавцы, мы не крадем его. Если вы его не разблокируете, материнская плата будет продана другим клиентам и, возможно, они взломают ваш телефон, украдут кредитную карту или свяжутся с вашей семьей. Мы рекомендуем вам разблокировать его как можно скорее, чтобы мы могли восстановить заводские настройки и стереть все данные».

Очевидно, это обычный шантаж и блеф, но людей, неосведомленных в технических вопросах, эти слова могут напугать.

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Feiyang — не единственное учреждение в районе, продающее подержанные смартфоны, но именно этот ТЦ специализируется на продаже зарубежных моделей (по сравнению с китайскими они предлагают доступ к мировым магазинам приложений, а также имеют меньшие цены из-за ограничения использования SIM-карт определенных сетей). Хотя большинство продавцов скрывают их происхождение — шесть из опрошенных изданием заявили, что не знают как к ним попали американские iPhone.

Компания Tongtiandi Communication Market, которая управляет торговым центром Feiyang, не ответила на запрос FT о комментарии.