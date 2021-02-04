Boston Dynamics обновила робота-собаку Spot — теперь он может подзаряжаться самостоятельно и находиться на удаленных локациях бесконечно долго

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Робота-собаку Spot от американской компании Boston Dynamics теперь можно отправлять в Чернобыль на постоянку.

2 февраля знаменитый американский разработчик роботов Boston Dynamics представил новые продукты для промышленности. Главной новинкой стал Enterprise Spot — это, как правильно подсказывает название, промышленная версия уже хорошо знакомого нам четвероногого робопса Spot.

Главное отличие промышленной версии Enterprise Spot от «‎обычной исследовательской»‎ Spot Explorer — новый разъем для зарядки и фирменная док-станция. Эти новшества обеспечивают Enterprise Spot возможность пополнять заряд встроенного аккумулятора полностью самостоятельно, без всякой помощи со стороны человека. После выполнения заданий робот возвращается к док-станции и ложится животом на два зарядных конуса. Таким образом, если Spot Explorer способен проработать на одном заряде аккумулятора в конкретном месте до 90 минут, после чего вынужден бежать к розетке, то Enterprise Spot может самостоятельно заряжаться от зарядной станции и работать на удаленной локации бесконечно долго. Выглядит все так:

«Реперные маркеры» — небольшие изображения в виде QR-кодов, которые камеры Spot могут распознавать и использовать для навигации.

Еще одна отличительная особенность Enterprise Spot — фирменная система удаленного управления Scout. Она позволяет в реальном времени (через интернет-соединение) управлять роботом и назначать выполнение различных задач. По словам главного инженера Spot Зака Яковски, требуется канал на всего лишь «пару мегабит». Для сравнения, Netflix сейчас указывает в рекомендациях соединение минимум 3 Мбит/с для просмотра контента SD.

Еще в новой версии Spot появилась поддержка двух диапазонов Wi-Fi и сетевой порт Ethernet в док-станции для быстрой передачи данных, собранных во время выполнения миссии. В сопроводительно технической документации оговаривает, что клиенты могут отказаться от передачи данных в Boston Dynamics.

Одновременно Boston Dynamics представила серийную версию роботизированной руки для Spot, которую она ранее неоднократно рекламировала в своих промо-роликах. Манипулятор имеет шесть степеней свободы (захват не в счет), способен поднимать груз массой до 11 килограмм (до пяти на полностью вытянутой руке) и тащить по ковру груз массой до 25 килограмм. Внутри захвата встроена камера разрешением 4K и ToF-сенсор.

Когда и по какой цене можно будет все это купить, пока не сообщается. Напомним, поступивший в продажу летом прошлого года робот Spot Explorer предлагается по цене 74 500 долларов США.

В конце прошлого года Boston Dynamics купил южнокорейский концерн Hyundai Motor за 1,1 миллиарда долларов. Закрытие сделки ожидается к июню 2021 года после ее одобрения регуляторами.