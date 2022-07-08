Братья Даффер готовят еще одну адаптацию «Тетради смерти» для Netflix

Хотя Netflix уже попробовал адаптировать Death Note / «Тетрадь смерти» писателя Цугуми Оба и иллюстратора Такеши Обаты в 2017 году, сервис намерен сделать ещё одну попытку при содействии Братьев Даффер.

После успешного выхода Stranger Things 4 / «Очень странные дела 4» сервис Netflix объявил, что Мэтт и Росс Даффер продлили контракт на разработку нескольких проектов для платформы и создали Upside Down Pictures – новую производственную компанию, названную в честь измерения, лежащего в основе их научно-фантастического опуса. В публичном заявлении об Upside Down Pictures Дафферы рассказали, что продюсер Хилари Ливитт («Черная сирота», «Озарк») назначена главой студии, и выразили уверенность в её способности добиться успеха.

По словам Братьев Даффер, их цель с Upside Down Pictures состоит в том, чтобы рассказывать истории, которые освещают их как юных любителей кино — «истории, происходящие на том прекрасном перекрестке, где обычное встречается с необычным, где грандиозное зрелище сосуществует с интимной работой персонажей, где сердце побеждает цинизм». С этой целью Upside Down планирует выпустить ряд новых сериалов с повествовательной основой, похожей на «Очень странные дела».

Помимо спин-оффа сериала «Очень странные дела» Upside Down Pictures также работает над неназванным оригинальным сериалом, созданным Джеффри Аддиссом и Уиллом Мэтьюзом («Темный кристалл: Эпоха сопротивления»). Upside Down Pictures также адаптирует существующие проекты, включая фильм Кертиса Гвинна по творчеству Стивена Кинга и «Талисман» Питера Штрауба.

Netflix пока не сообщает каких-либо подробностей о новой экранизации «Тетради смерти» в исполнении Upside Down Pictures.

Источник: The Verge