Правительство Великобритании поручило гражданам удалять старые файлы, включая фото и электронные письма — так как это, якобы, может помочь в экономии воды во время национальной засухи.

В опубликованных во вторник рекомендациях сказано, что текущая ситуация с дефицитом воды в Великобритании теперь определяется как «инцидент национального значения». Пять регионов страны официально объявили о засухе, еще шесть находятся «в длительной сухой погоде», а уровень воды в реках и водохранилищах продолжает снижаться.

«Простые, повседневные решения, такие как выключение крана или удаление старых электронных писем, действительно помогают коллективным усилиям по уменьшению спроса и сохранению здоровья наших рек и дикой природы», — заявила Хелен Вейкхем, директор Агентства по вопросам окружающей среды.

Учитывая то, что за помощью обращаются к гражданам напрямую, ситуация выглядит серьезной. Согласно данным Национальной группы по вопросам засухи, выполнение предыдущих рекомендаций помогло, и спрос на воду снизился на 20% по сравнению с пиком 11 июля.

Впрочем, непонятно, насколько большим будет влияние (и будет ли вообще) «очистки папки со спамом» на общее потребление воды. Несколько иронично такие требования звучат и на фоне того, что правительство Великобритании подписалось на обязательства по «ускоренному росту отрасли искусственного интеллекта» — условие, которое невозможно без использования центров обработки данных, что потребляют большое количество воды для охлаждения Хотя центры обработки данных действительно потребляют большое количество воды за счёт испарительного охлаждения, подавляющее большинство этой энергии приходится на вычисления, выполняемые центральными и графическими процессорами, а не на хранение изображений и электронных писем. .

На запрос журналистов, представители Агентства не предоставили информации о том, сколько воды, по их мнению, сможет сэкономить удаление файлов, а также о том, сколько ее используют местные ЦОДы, которые хранят файлы или обучают ИИ.

По независимым оценкам небольшой центр обработки данных требует более 25 млн литров в год в случае, если полагается на старые методы охлаждения с испарением воды. Технологические компании сейчас вкладывают большие средства в поиск альтернатив для охлаждения. Microsoft, к примеру, попыталась разместить центр обработки данных на дне моря и погрузить серверы в ванны со спецжидкостью.

