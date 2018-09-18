Бывший фотограф Барака Обамы поделился снимками, сделанными на камеру смартфона iPhone Xs

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Смартфоны Apple iPhone разных поколений в свое время считались одними из лучших камерофонов на рынке, не зря они уже несколько лет подряд занимают первые строчки рейтинга самых популярных камер сервиса Flickr. Нам еще предстоит узнать, что скажут о сдвоенной камере новенького iPhone Xs специалисты авторитетной лаборатории DxOMark. Пока же предлагаем составить собственное мнение по первым снимкам, сделанным профессиональными фотографами.

Авторами работ, представленных в этой заметки, выступили американский фотожурналист Пит Соуза, работавший ранее фотографом у 44-го президента США Барака Обамы, и американский фотограф и путешественник Остин Манн. Последний для оценки возможностей камеры iPhone Xs отправился на Занзибар.

Фотографии демонстрируют возможности камеры iPhone Xs при съемке в самых различных сценариях: на улице при ярком дневном свете и вечернее время в условиях недостаточной освещенности, в помещении с искусственным освещением, макросъемку, съемку общих планов, пейзажей, зданий, людей, включая портреты с размытием заднего фона, и отдельных мелких предметов.

Фото Пита Соуза

Фото Остина Манна

В галереях ниже мы собрали несколько работ Пита Соуза и Остина Манна. Больше снимков вы найдете по ссылкам на источники внизу заметки.

Напомним, и обычный iPhone Xs, и старшая модель iPhone Xs Max с более крупным экраном получили одинаковые сдвоенные камеры с сенсорами изображения разрешением по 12 Мп, а также телефото- и широкоугольным объективами с диафрагмой F/2,4 и F/1,8 соответственно.

Источник: Austin Mann Flickr и dailymail