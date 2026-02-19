tradfi
"Быть мертвым — весело": первый трейлер фильма "Мумия" Ли Кронина

Маргарита Юзяк

Вышел первый полноценный трейлер фильма «Мумия», в котором пропавший ребенок возвращается к родственникам, но каким-то другим. Ли Кронин отошел от приключенческого боевика, чтобы создать чистый ужас.


По сюжету родителям сообщают, что их дочь, которая пропала 8 лет назад, нашли живой. Когда они видят ее, становится ясно, что она уже не такая, как раньше. Все это время ребенок был похоронен в 3000-летнем египетском саркофаге, поэтому после ее возвращения история становится жуткой. Трейлер строит историю именно вокруг этого — что на самом деле случилось с Кэти?

«Не волнуйся, бабушка, быть мертвой — это весело», — говорит ребенок.

Лента Ли Кронина это отдельное видение «Мумии» — мрачное, отвратительное и напряженное, без каких-либо приключенческих элементов. Эту версию невозможно спутать со знакомыми одноименными фильмами. Здесь история подается как кошмар со сверхъестественной и демонической атмосферой.


В ролях родителей — Джек Рейнор и Лая Коста, дочь Кэти играет Натали Грейс. В актерский состав также входят Мэй Каламави и Вероника Фалькон. Фильм написал и срежиссировал Ли Кронинизвестный по «Восстанию зловещих мертвецов».

«Мумия» создается в сотрудничестве с Atomic Monster и Blumhouse. Продюсерами выступили Джеймс Ван, Джейсон Блум и Джон Кэвилл. В команде также оператор Дэйв Гарбетт, художник-постановщик Ник Бассетт, монтажер Брайан Шоу, художник по костюмам Джоанна Итвелл, композитор Стивен МакКеон и кастинг-директора Терри Тейлор и Сара Домайер Линдо.

Премьера фильма «Мумия» запланирована на 17 апреля. Выпуском занимаются Warner Bros. и New Line Cinema.

Напомним, что этот перезапуск от Blumhouse не имеет отношения к проекту Universal «Мумия 4» с оригинальными актерами первых частей. Это два разных фильма, которые существуют параллельно.

Источник: Gizmodo

