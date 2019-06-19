Бюджетный смартфон Redmi 7 Pro (он же Xiaomi Mi A3 Lite) уже сертифицирован в Китае

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В базе данных китайского сертификационного агентства 3C (China Quality Certification Center) был замечен еще не представленный официально смартфон Xiaomi с модельным номером M1906F9SG. Наблюдатели не сомневаются в том, что речь идет о преемнике прошлогоднего бюджетного смартфона Xiaomi Mi A2 lite (Redmi 6 Pro) с чистым Android (программа Android One).

Никаких перемен по части обозначения не предвидится, так что, скорее всего, в Китае и Индии устройство выйдет под именем Redmi 7 Pro, тогда как международная версия этой модели будет называться Xiaomi Mi A3 Lite и будет выпущена в рамках программы Android One вместе с обычным Xiaomi Mi A3.

К сожалению, 3C не сообщает подробности о характеристиках устройства. Говорится только о поддержке обычной 10-ваттной зарядки.

Смартфону Xiaomi Mi A3 Lite приписывают однокристальную систему Snapdragon 710 или 712 и тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп. Также говорится об аккумуляторе емкостью 3300 мА·ч, что, в случае подтверждения, окажется существенным даунгрейдом по сравнению с Redmi 6 Pro, где используется элемент на 4000 мА·ч.

Анонс Redmi 7 Pro ожидается в ближайшие недели. Смартфон Redmi 6 Pro в базовой конфигурации 3/32 ГБ на старте в Индии стоил около $160, цена нового Redmi 7 Pro должна находится на том же уровне.

Источник: GSM Arena