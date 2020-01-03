Бывший глава HBO займется созданием новых эксклюзивных фильмов и сериалов для онлайн-кинотеатра Apple TV+





Сегодня стало известно, что Apple заполучила в свою команду бывшего главу HBO — Ричарда Плеплера. По итогам переговоров, которые длились несколько месяцев, топ-менеджер подписал с Apple пятилетний контракт — он займется созданием нового контента для онлайн-кинотеатра Apple TV+, заработавшего в конце прошлого года.

Плеплер покинул компанию HBO, которой посвятил 25 лет своей жизни, около года назад. Считается, что нынешний «премиальный» статус HBO — прямая заслуга Ричарда Плеплера. Он участвовал в запуске таких хитов, как «Игра престолов» и «Большая маленькая ложь», а также помог кабельной сети адаптироваться и шагнуть в цифровую эпоху. С момента ухода Плеплера из HBO, ознаменовавшего конец эпохи, кабельную сеть покинули еще несколько топ-менеджеров. Присоединятся ли они к Плеплеру в новой должности в Apple, неизвестно.

Предполагается, что Плеплер продолжит делать для Apple тот же тип контента, которым он занимался для HBO до сделки AT&T и WarnerMedia. Что касается Apple, учитывая подход купертиновского гиганта (выпускать относительно мало проектов, сосредоточившись на качестве), Плеплер представляется наиболее подходящим кандитатом. И шансы достичь успеха и стать новым HBO достаточно высоки. Собственно, внутренняя киностудия Apple Masters, которой руководят Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, бывшие программные директора Sony Pictures Television, взялась за новый военный сериал из линейки «Братьев по оружию». Изначально шоу, который занимаются Стивен Спилберг и Том Хэнкс, планировал выпустить HBO, но позже отказался из-за слишком высоких затрат.

Что примечательно, HBO, которая сейчас активно готовится к запуску собственного онлайн-кинотеатра HBO Max (запустится в мае 2020 года) сменила стратегию на противоположную и планирует вдвое увеличить количество выпускаемых шоу.

Источник: The Verge