CableMod отозвала адаптеры 12VHWPR для NVIDIA RTX 4090 и призвала немедленно прекратить их использование – плавятся

Улучшенная версия углового адаптера питания для видеокарт NVIDIA RTX 4090 и других CableMod 12VHWPR (1.1) тоже не работает должным образом. Компания объявила о прекращении продаж этих адаптеров. Важно отметить, что отзыв не распространяется на угловые кабели. Отозваны несколько адаптеров, включая версии 90 градусов и 180 градусов, а также модели 1.0 и 1.1:
- CableMod 12VHPWR 90 ̊
- 180 ̊ Angled Adapters V1.0
- CableMod 12VHPWR 90 ̊
- 180 ̊ Angled Adapters V1.1
Компания опубликовала заявление на Reddit и на своем сайте, официальное сообщение с более подробной информацией поступит в ближайшие дни. Важно, чтобы пользователи немедленно прекратили использование этих адаптеров. Пользователи должны выключить систему и отключить адаптеры. Хотя причина отзыва версии 1.1 остается непонятной, CableMod признает, что штекерный разъем может ослабнуть, что приведет к перегреву и потенциальному плавлению.
Уважаемое сообщество компьютерного оборудования!
Нам стало известно, что некоторые угловые адаптеры CableMod 12VHPWR V1.1 могут быть неисправными. С тех пор мы решили прекратить продажу наших угловых адаптеров. Мы проведем добровольный отзыв всех угловых адаптеров CableMod 12VHPWR 90 ̊ и 180 ̊ V1.0 и всех угловых адаптеров CableMod 12VHPWR 90 ̊ и 180 ̊ V1.1 из-за потенциального риска ослабления адаптеров, перегрева и расплавления на видеокарте
Этот отзыв касается только наших угловых адаптеров и не повлияет на угловые кабели.
В ближайшие дни мы отправим официальное сообщение о нашем добровольном отзыве по вопросам безопасности и всех деталях. Тем временем владельцы угловых адаптеров CableMod 12VHPWR V1.0 и V1.1 должны НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Не прикасайтесь к адаптерам во время работы системы. Выключите питание системы и подождите, пока адаптер не остынет, прежде чем приступить к работе.
Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, если ваш GPU пострадал из-за неисправного углового адаптера V1.0 или V1.1, и мы поможем вам.
Извиняемся за неудобства нашим постоянным клиентам. Мы надеемся, что вы позволите нам компенсировать это в будущем.
Ваши друзья в CableMod
Версия 1.1, запущенная в октябре этого года, первоначально предоставлялась бесплатно пользователям, купившим продукт через официальный магазин. Однако пользователи должны были покрыть расходы по доставке.
Сообщения о проблемах с угловыми адаптерами CableMod поступали в течение нескольких месяцев, что заставило компанию вмешаться, предложить замену и возместить повреждение видеокарт. Примечательно, что некоторые компании, такие как MSI, отказались от гарантии, если использовались адаптеры CableMod.
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Источник: VideoCardz