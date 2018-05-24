Canalys: Рынок умных часов и браслетов вырос на 35%, однозначными лидерами выступают Apple и Xiaomi

Исследовательская компания Canalys опубликовала данные продаж умных часов и браслетов в первом квартале 2018 года. Поставки носимых умных аксессуаров выросли на 35% по сравнению с прошлым годом до отметки 20,5 млн устройств. Львиную долю дохода — 80% — обеспечили умные часы, хотя они занимают всего 43% в структуре продаж, что легко объясняется более низкой стоимостью фитнес-браслетов и других носимых гаджетов базового уровня.

Как и прежде, однозначными лидерами сегмента остаются компании Apple и Xiaomi с долей порядка 18% каждая, поставившие на рынок в первом квартале 3,8 млн и 3,7 млн умных устройств соответственно. Рост продаж яблочных устройств связан с выходом на рынок третьего поколения часов Apple Watch Series 3 с LTE-функциональностью, по данным Canalys эта модель занимает 59% рынка всех умных часов со встроенными LTE-модулями.

В свою очередь 90% продаж Xiaomi приходится на фитнес-браслеты семейства Mi Band. Отметим, что с выходом новой модели Mi Band 3, анонс которой запланирован на 31 мая, ситуация может измениться в пользу Xiaomi. Последние три места в первой пятерке лидеров занимают компании Fitbit, Garmin и Huawei с долями рынка 11%, 7% и 6% соответственно. Все остальные игроки занимают суммарно 40% объема сегмента.

Интересно, что если говорить об умных часах, то вторым номером такого рейтинга выступает Garmin, которому удалось поставить на рынок 1 млн умных часов в первом квартале 2018 года. Продукция компании в первую очередь ориентирована на спортсменов и энтузиастов здорового образа жизни, которым важно получить GPS-треки и данные о сердечном ритме во время пробежек и занятий спортом. А вот в структуре продаж Fitbit умные часы занимают всего 24%, что не позволило компании обогнать Garmin в рейтинге более продвинутых носимых устройств.

Источник: Canalys