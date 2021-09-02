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В рамках полугодового отчета CD Projekt Red обозначила окно релиза некстген-обновлений Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 — оба апдейта должны выйти до конца 2021 календарного года (PDF). Руководство, вспомнив о недавнем опыте (очевидно, речь о неудачном старте Cyberpunk 2077), отказалось называть конкретные сроки, так как они могут измениться.

Выручка за первое полугодие 2021 года достигла 470,6 миллиона польских злотых (примерно 122,6 миллиона долларов) — на 29,3% больше, чем за первую половину 2020 года. Основной вклад сделала проблемная Cyberpunk 2077, которая не так давно вернулась в PS Store; при этом продажи серии «Ведьмак» уменьшились.

Общие расходы CDP в отчетном периоде выросли до 365,5 миллиона злотых (95,2 миллиона долларов), отчасти это связано с увеличением затрат на разработку патчей к Cyberpunk 2077. Как следствие, операционная прибыль уменьшилась на 21% в годовом выражении и составила 32 миллиона долларов против 40,6 миллиона. Чистая прибыль составила 27,5 миллиона долларов — на 28% меньше, чем в первом полугодии 2020 года (PDF).

В CD Projekt Red подчеркнули, что намерены поддерживать научно-фантастический приключенческий боевик «столько, сколько потребуется» и сделать игру успешной — в том числе в долгосрочной перспективе. Сейчас над RPG и первым крупным DLC работает больше половины сотрудников CD Projekt RED.

Когда выйдет первое дополнение к Cyberpunk 2077, по-прежнему неизвестно. В CD Projekt Red отметив, что пока слишком рано раскрывать подробности о нем.