Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store — по сниженной цене и с большим предупреждением для PS4

Как и было запланировано, 21 июня игра Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store спустя шесть месяцев после ее исключения. Накануне, 18 июня, Sony закрыла специальную страницу для рефанда (теперь возврат можно оформить только через техподдержку).

Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store с новым ценником — 1 499 гривен вместо изначальных 1 999 гривен. Кроме того, на страничке игры присутствует предупреждение о проблемах производительности на PS4, которое не заметить невозможно».

Кроме того, Sony и CDPR, анонсируя возвращение в PS Store по отдельности, также предупредили о возможных проблемах быстродействия на базовой консоли PS4, и рекомендовали для лучшего опыта играть на PS4 Pro или PS5.

Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended.

— PlayStation (@PlayStation) June 21, 2021