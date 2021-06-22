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Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store — по сниженной цене и с большим предупреждением для PS4

Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store — по сниженной цене и с большим предупреждением для PS4

Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store — по сниженной цене и с большим предупреждением для PS4


Как и было запланировано, 21 июня игра Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store спустя шесть месяцев после ее исключения. Накануне, 18 июня, Sony закрыла специальную страницу для рефанда (теперь возврат можно оформить только через техподдержку).

Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store с новым ценником — 1 499 гривен вместо изначальных 1 999 гривен. Кроме того, на страничке игры присутствует предупреждение о проблемах производительности на PS4, которое не заметить невозможно».

«ВАЖНО! Пользователи продолжают сталкиваться с проблемами производительности этой игры. Не рекомендуется приобретать данную игру для использования на системах PS4. Для получения наилучших впечатлений от игры Cyberpunk на PlayStation используйте системы PS4 Pro и PS5».

из описания Cyberpunk 2077 в PS Store.

Кроме того, Sony и CDPR, анонсируя возвращение в PS Store по отдельности, также предупредили о возможных проблемах быстродействия на базовой консоли PS4, и рекомендовали для лучшего опыта играть на PS4 Pro или PS5.

 

Отдельно CDPR подчеркнула, что продолжит дорабатывать Cyberpunk 2077 и улучшать качество игры патчами. Буквально на днях вышел патч версии 1.23 с десятками изменений, направленных на исправление критических квестовых багов, а также повышение стабильности и производительности в целом.

Ранее цифровое издание Cyberpunk 2077 получило крупную скидку в GOG — 19,99 долларов вместо прежних 29,99 долларов. Между тем стоимость физической копии для ПК снизилась до 797 гривен.

  • Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на консолях и ПК. Ее релиз обернулся громким скандалом из-за утаивания разработчиками информации о реальном техническом состоянии игры — на базовых консолях прошлого поколения она оказалась неиграбельной. В ответ на массовые жалобы Sony 18 декабря убрала Cyberpunk 2077 из PS Store и предложила всем желающим полный возврат денег за игру.
  • Несмотря на проблемный старт Cyberpunk 2077 стала крупнейшим хитом CD Projekt — к концу 2020-го она разошлась тиражом в 13,7 миллиона копий. И вот после выпуска двух крупных патчей и множества мелких исправлений Sony готова принять Cyberpunk 2077 обратно в библиотеку PS Store.
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