Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store — по сниженной цене и с большим предупреждением для PS4

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Как и было запланировано, 21 июня игра Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store спустя шесть месяцев после ее исключения. Накануне, 18 июня, Sony закрыла специальную страницу для рефанда (теперь возврат можно оформить только через техподдержку).

Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store с новым ценником — 1 499 гривен вместо изначальных 1 999 гривен. Кроме того, на страничке игры присутствует предупреждение о проблемах производительности на PS4, которое не заметить невозможно».

«ВАЖНО! Пользователи продолжают сталкиваться с проблемами производительности этой игры. Не рекомендуется приобретать данную игру для использования на системах PS4. Для получения наилучших впечатлений от игры Cyberpunk на PlayStation используйте системы PS4 Pro и PS5». из описания Cyberpunk 2077 в PS Store.

Кроме того, Sony и CDPR, анонсируя возвращение в PS Store по отдельности, также предупредили о возможных проблемах быстродействия на базовой консоли PS4, и рекомендовали для лучшего опыта играть на PS4 Pro или PS5.

Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended. — PlayStation (@PlayStation) June 21, 2021

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021

Отдельно CDPR подчеркнула, что продолжит дорабатывать Cyberpunk 2077 и улучшать качество игры патчами. Буквально на днях вышел патч версии 1.23 с десятками изменений, направленных на исправление критических квестовых багов, а также повышение стабильности и производительности в целом.

Ранее цифровое издание Cyberpunk 2077 получило крупную скидку в GOG — 19,99 долларов вместо прежних 29,99 долларов. Между тем стоимость физической копии для ПК снизилась до 797 гривен.