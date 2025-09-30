Новости Игры 30.09.2025 comment views icon

CD Projekt Red открыла вакансию комьюнити-менеджера для Украины

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

CD Projekt Red відкрила вакансію ком'юніті-менеджера для України

CD Projekt Red серьезно выходит на украинский рынок — студия открыла вакансию комьюнити-менеджера, который будет отвечать именно за работу с украинским сообществом.

Студия планирует коммуницировать с украинской аудиторией не только через глобальные аккаунты, а через собственного представителя. Ключевая деталь, что он «будет говорить на том же языке», что и локальные игроки. Поэтому на сайте польской студии появилась соответствующая вакансия с перечнем требований к кандидату.

Согласно описанию, отдельный акцент сделан на мониторинге трендов и настроений украинской аудитории. Новый специалист будет отслеживать, что обсуждают игроки, какие темы «залетают» и как ведут себя конкуренты, чтобы оперативно менять контент-стратегию. Также в его задачах — быстрая реакция на негатив и потенциальные кризисные ситуации совместно с глобальной командой CDPR.

А вот главная задача будущего менеджера — строить прочную связь между CDPR и украинцами. Человек на этой позиции будет руководить несколькими проектами, созданными специально для нашего рынка. Еще он будет работать с локальными амбассадорами и контент-креаторами.

Среди ключевых обязанностей — перевод и адаптация глобальных коммуникаций студии под украинский контекст: от постов в соцсетях до новостей о новых релизах. Менеджер также будет отвечать за создание и ведение официальных украинских аккаунтов CD Projekt Red — с регулярными обновлениями, живым взаимодействием с сообществом и сохранением фирменного стиля студии.

Этот шаг можно считать знаковым: студия, стоящая за The Witcher и Cyberpunk 2077, впервые так четко очерчивает намерение системно работать с украинским рынком. К тому же впереди продолжение истории Цири в северном королевстве Ковир и сиквел Cyberpunk активно разрабатывается. А вместе с этим команда работает над несколькими другими проектами, включая экшн-RPG с ближним боем Hadar. Поэтому будущий менеджер будет иметь немало интересных задач. Да и для резюме опыт работы в одной из самых дорогих компаний в Европе станет солидным пунктом.

Источник: CD Projekt Red 

