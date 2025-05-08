Второй трейлер GTA 6 набрал 475 млн просмотров за сутки — в пять раз больше рекорда первого

Второй трейлер GTA 6 за первые 24 часа просмотрели более 475 млн раз на всех платформах.

Видео от Rockstar не просто «выстрелило» — оно, по словам компании, стало самым большим запуском Первый трейлер, который вышел еще в 2023 году, собрал 93 млн просмотров за тот же период и тогда стал самым успешным немузыкальным видео в истории платформы. Но новый ролик в пять раз перепрыгнул показатели — почти пол млрд просмотров только за сутки. Для сравнения: трейлер «Дэдпул и Росомаха» в свое время набрал 365 миллионов, а «Фантастическая четверка: Первые шаги» — чуть более 200 млн.

Новые кадры Вайс-Сити (+ еще 5 главных локаций) и главных персонажей показали, как дефицит информации об игре породил больший ажиотаж. Фанаты разорвали в клочья не только трейлер, где высматривали PlayStation или пузырьки внутри бутылки пива, но и музыку. Песня Hot Together — The Pointer Sisters, которая звучит в ролике, взлетела на Spotify на +182 000%.

«Grand Theft Auto прорезает поп-культуру, как почти ничто другое. Музыка была неотъемлемой частью серии с самого начала, поэтому здорово видеть, как и новые, и давние фанаты взаимодействуют с культовым треком таким образом», — говорит Сулинна Онг, глобальный руководитель редакционного направления Spotify.

GTA 6 должна была выйти в 2025 году, но дату перенесли — теперь релиз запланирован на 26 мая 2026 года. Ряд других издателей выдохнули, что релиз игр в этом году имеет больше шансов на успех, в частности Death Stranding 2.

Возвращаясь к GTA — проект официально подтвердили еще в 2022-м, но работать над ним начали значительно раньше. По неофициальным оценкам, бюджет игры превысил $2 млрд. Однако учитывая, что GTA 5 заработала примерно $10 млрд с момента запуска в 2013 году, это инвестиция, которая вполне может окупиться.

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Источник: The Hollywood Reporter