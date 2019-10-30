Черкассы стали 12-ым городом присутствия Glovo в Украине

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Международный сервис быстрой доставки товаров Glovo вновь расширил географию присутствия на украинском рынке. Очередным (уже 12-ым по счету) украинским городом, в котором начал работу сервис, стали Черкассы — они уже появились в списке городов присутствия на официальном сайте Glovo и на карте покрытия.

Для заказа доставки Glovo необходимо воспользоваться бесплатным приложением, которое можно загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android). После создания учетной записи, необходимо выбрать услугу, кликнув на один из «баблов» — «Рестораны», «Аптеки», «Подарки», «Снеки», «Магазины».

Кроме заказов по конкретным заведениям, в приложении есть опция «Курьер», которая позволяет передать любой предмет в зоне действия сервиса Glovo. Стоимость такой услуги фиксированная и составляет 69 грн. При этом габариты заказа должны соответствовать размерам и грузоподъемности фирменного рюкзака курьера, то есть не превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см.

Отметим, что Glovo работает в более чем 200 городах 26 стран мира. Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве и Херсоне. Сразу после старта Glovo подписал эксклюзивное соглашение с McDonald’s по быстрой доставке блюд компании на дом. На прошлой неделе Glovo отпраздновал первую годовщину работы в Украине.