«Чернобыль 22» — фильм Алексея Радинского об оккупации россиянами ЧАЭС получил гран-при на кинофестивале в Германии

Документальная лента рассказывает об оккупации Чернобыльской АЭС россиянами весной 2022 года и создана в рамках проекта The Reckoning Project: Ukraine Testifies («Свідчить Україна»), который собирает доказательства военных преступлений россиян в Украине и передает данные в международные суды.
«Чернобыль 22» получил гран-при на Международном кинофестивале короткометражных фильмов в немецком Оберхаузене, а жюри отметило мастерство режиссера в «создании напряжения в изображении российского вторжения и построении мостов между историей и вероятным будущим без откровенной эстетизации».
«Честные и откровенные интервью в фильме делают его важной работой как настоящего, так и будущего», — говорят жюри.
Режиссер фильма Алексей Радинский провел более 20 интервью с очевидцами событий – работниками ЧАЭС, экологами и местными жителями, а также использовал в фильме кадры, которые сотрудники атомной станции тайно снимали на свои телефоны.
«За прошлый год я провел в Зоне больше времени, чем за всю прошлую жизнь, хотя пытался там часто бывать и раньше. Мне давно казалось, что, для того чтобы понять что-то об Украине, нужно понять Зону отчуждения. Теперь мне кажется: чтобы понять провал российского вторжения в Украину, нужно понять, что произошло в Зоне отчуждения в марте 2022 года», — комментирует режиссер.
Во время проведения интервью Алексей Радинский узнал немало подробностей о том, как вели себя россияне во время оккупации и то, что они отрабатывали захват ЧАЭС на Курской атомной станции.
«Она является двойником Чернобыльской во всем, кроме одной детали: ее территория не загрязнена радиацией. В результате россияне в Чернобыле гораздо больше заботились о поиске биолабораторий НАТО, чем о собственной радиационной безопасности», — добавляет Радинский.
- Алексей Радинский – украинский режиссер и публицист. Ранее его работы уже трижды были представлены на фестивале в Оберхаузен: «Интеграция» (2015), «Киевский фильм. первый эпизод» (2018) и «Цвет фасада: синий» (2019). Среди самых известных работ – полнометражный документальный фильм о киевском архитекторе Флориане Юрьеве «Бесконечность по Флориану».
- Международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Оберхаузене (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) – старейший кинофестиваль короткометражного кино в мире (проводится с 1954 года). В рамках фестиваля проходят разные конкурсные программы: международная, немецкая, международная детского и юношеского кино и другие.