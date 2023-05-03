«Чернобыль 22» — фильм Алексея Радинского об оккупации россиянами ЧАЭС получил гран-при на кинофестивале в Германии

Документальная лента рассказывает об оккупации Чернобыльской АЭС россиянами весной 2022 года и создана в рамках проекта The Reckoning Project: Ukraine Testifies («Свідчить Україна»), который собирает доказательства военных преступлений россиян в Украине и передает данные в международные суды.

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«Чернобыль 22» получил гран-при на Международном кинофестивале короткометражных фильмов в немецком Оберхаузене, а жюри отметило мастерство режиссера в «создании напряжения в изображении российского вторжения и построении мостов между историей и вероятным будущим без откровенной эстетизации».

«Честные и откровенные интервью в фильме делают его важной работой как настоящего, так и будущего», — говорят жюри.

Режиссер фильма Алексей Радинский провел более 20 интервью с очевидцами событий – работниками ЧАЭС, экологами и местными жителями, а также использовал в фильме кадры, которые сотрудники атомной станции тайно снимали на свои телефоны.

«За прошлый год я провел в Зоне больше времени, чем за всю прошлую жизнь, хотя пытался там часто бывать и раньше. Мне давно казалось, что, для того чтобы понять что-то об Украине, нужно понять Зону отчуждения. Теперь мне кажется: чтобы понять провал российского вторжения в Украину, нужно понять, что произошло в Зоне отчуждения в марте 2022 года», — комментирует режиссер.

Во время проведения интервью Алексей Радинский узнал немало подробностей о том, как вели себя россияне во время оккупации и то, что они отрабатывали захват ЧАЭС на Курской атомной станции.

«Она является двойником Чернобыльской во всем, кроме одной детали: ее территория не загрязнена радиацией. В результате россияне в Чернобыле гораздо больше заботились о поиске биолабораторий НАТО, чем о собственной радиационной безопасности», — добавляет Радинский.