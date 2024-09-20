Четвертый сезон «Ведьмака»: новые фото Лиама Хемсворта со съемочной площадки в Уэльсе

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix продолжаются в Северном Уэльсе, начиная с этой недели и на следующей. Лиам Хемсворт, который дебютирует в новом сезоне в роли Геральта ожидаемо появился на съемках, что подтверждают фото, хотя и нечеткие.

Хемсворт попал в кадр на озере Лланберис в Северном Уэльсе. Как мы видим, Геральт снова одет в черную рубашку, к которой привыкли зрители сериала. Точно не известно, кто составит компанию Геральту, но это почти наверняка Эскиер, Мильва, Регис, Кагыр и Золтан.

В первые три дня сериал «Ведьмак» снимали в разных местах вокруг озера Лланберис. В частности, в карьере вблизи и возле замка Долбадарн. На этой и следующей неделе съемочная группа будет работать больше, поэтому есть надежда на новые фото актерского состава.

Известно о таких местах съемок, как Ллин Падарн, Зип Ворлд, замок Долбадарн и Национальный музей шифера. Съемки четвертого сезона «Ведьмака» продлятся до конца октября 2024 года, а вскоре начнется работа над пятым, завершающим сезоном.

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Следующий год много чем порадует фанатов «Ведьмака». Зимой должен выйти книга Анджея Сапковского, которую он уже закончил. На февраль 2025 года запланирована премьера аниме «Ведьмак: Сирены из глубин», а также выйдет четвертый сезон сериала.

Источник: Redanian Intelligence