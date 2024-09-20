Четвертый сезон «Ведьмака»: новые фото Лиама Хемсворта со съемочной площадки в Уэльсе

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix продолжаются в Северном Уэльсе, начиная с этой недели и на следующей. Лиам Хемсворт, который дебютирует в новом сезоне в роли Геральта ожидаемо появился на съемках, что подтверждают фото, хотя и нечеткие.
Хемсворт попал в кадр на озере Лланберис в Северном Уэльсе. Как мы видим, Геральт снова одет в черную рубашку, к которой привыкли зрители сериала. Точно не известно, кто составит компанию Геральту, но это почти наверняка Эскиер, Мильва, Регис, Кагыр и Золтан.
В первые три дня сериал «Ведьмак» снимали в разных местах вокруг озера Лланберис. В частности, в карьере вблизи и возле замка Долбадарн. На этой и следующей неделе съемочная группа будет работать больше, поэтому есть надежда на новые фото актерского состава.
Известно о таких местах съемок, как Ллин Падарн, Зип Ворлд, замок Долбадарн и Национальный музей шифера. Съемки четвертого сезона «Ведьмака» продлятся до конца октября 2024 года, а вскоре начнется работа над пятым, завершающим сезоном.
Следующий год много чем порадует фанатов «Ведьмака». Зимой должен выйти книга Анджея Сапковского, которую он уже закончил. На февраль 2025 года запланирована премьера аниме «Ведьмак: Сирены из глубин», а также выйдет четвертый сезон сериала.
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Источник: Redanian Intelligence
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