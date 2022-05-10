Четвертый сезон Westworld / «Мир Дикого Запада» вернется на HBO Max 26 июня [Тизер-трейлер]

Фантастический сериал HBO о роботах Westworld / «Мир Дикого Запада» получил первый трейлер, в котором раскрыли дату выхода. Четвертый сезон выйдет 26 июня на HBO Max.

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Сам трейлер был скрыт, и только преданные фанаты смогли разгадать загадку и найти ссылку на YouTube. Директор по связям с прессой HBO Крис Годфрой подтвердил, что это была «пасхалка», а не утечка.

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Ссылка появилась на странице Thrillist в Instagram поверх фотографии Нью-Йорка, что может намекать на место действия в новом сезоне.

Создатели надеются, что четвертый сезон будет успешнее третьего, который посмотрели на 57% меньше зрителей, чем второй.

Судя по трейлеру, к ролям вернулись Эван Рэйчел Вуд (Долорес), Тэнди Ньютон (Мейв), Эд Харрис (Человек в Черном), Тесса Томпсон (Шарлотта Хейл) и Джеффри Райт (Бернард Лоу).

Сюжет шоу основан на фильме о парке развлечений будущего, населенного роботами неотличимых от реальных людей. Первый сезон вышел в 2016 году, второй — в 2018 году, третий стартовал 15 марта 2020 года.