HBO продлила фантастический сериал Westworld / «Мир Дикого Запада» на четвертый сезон, который скорее всего выйдет не раньше 2022 года





В условиях карантинных ограничений телевизионные сериалы чувствуют себя намного лучше, чем полнометражные фильмы. Они изначально рассчитаны для показа по ТВ, снимать их как правило дешевле и проще, а спрос на свежий видеоконтент в данный момент просто зашкаливает. Поэтому вовсе неудивительно, что HBO принял решение продлить фантастический сериал Westworld / «Мир Дикого Запада» на четвертый сезон, хотя результаты текущего сезона не впечатляли (по данным Nielsen премьеру третьего сезона посмотрели на 57% меньше зрителей, чем первую серию второго сезона).

В среде диванных аналитиков бытует мнение, что сериал стоило закрыть по окончанию первого сезона. Якобы, дальнейшие события еще больше запутывают и так не самую понятную сюжетную линию, так что нагромождение новых героев и сюжетных поворотов идет только во вред. И тем не менее, третий сезон вдохнул в проект свежую струю, показав, что шоураннеры способны преподносить сюрпризы. Последняя восьмая серия текущего третьего сезона Westworld выйдет всего через неделю, после чего мы сможем оценить, какой именно клиффхэнгер подготовили создатели для финала.





Отметим, что в актуальном сезоне к своим ролям вернулись Эван Рэйчел Вуд (Долорес), Тэнди Ньютон (Мейв), Эд Харрис (Человек в Черном), Тесса Томпсон (Шарлотта Хейл) и Джеффри Райт (Бернард Лоу). Среди новичков стоит отметить достаточно популярных голливудских актеров Аарона Пола («Во все тяжкие») и Венсана Касселя (Джейсон Борн), а также Джона Галлахера, Лину Уэйт, Кида Кади, Маршона Линча, Майкла Или и Томми Флэнагана.

Сюжет сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» основан на одноименном фильме Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, населенного роботами, которых практически невозможно отличить внешне от реальных людей. Первый сезон вышел в 2016 году, второй — в 2018 году, третий стартовал 15 марта и закончится 3 мая 2020 года.

Источник: Variety