Чипсет MediaTek Dimensity 1000C незначительно превосходит в плане производительности процессор Snapdragon 765G

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Новая утечка раскрыла информацию об уровне производительности новой системы-на-чипе MediaTek Dimensity 1000C. Согласно имеющейся информации, данный чипсет незначительно превосходит популярных конкурентов в своём сегменте, таких как HiSilicon Kirin 820 и Qualcomm Snapdragon 765G.

По данным публикации в сервисе Weibo, мобильный процессор MediaTek Dimensity 1000C производится по нормам 7-нанометрового технологического процесса и содержит 8 вычислительных ядер. При этом 4 ядра выполнены на базе архитектуры ARM Cortex-A77 и ещё четыре ядра – ARM Cortex-A55. Также чипсет содержит GPU Mali-G57 и дополнительный блок для обработки задач искусственного интеллекта MediaTek AI (APU 3.0). Он предназначен для нужд камеры, голосовых ассистентов и некоторых других приложений.

В тестовом пакете Geekbench 5 процессор MediaTek Dimensity 1000C набирает 601 балл в одноядерном режиме и 2365 баллов в многоядерном режиме тестирования. Для сравнения, процессор Snapdragon 765G в этих тестах набирает 607 и 1777 баллов, соответственно.

Как отмечает ресурс ITHome, процессор MediaTek Dimensity 1000C создан специально для рынка США. Этот чипсет применяется в составе смартфона LG Velvet 5G в версии для оператора T-Mobile.

Источник: gizmochina