Число игроков Microsoft Flight Simulator превысило два миллиона [+ другая статистика и подробности грядущего обновления]

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22 декабря Microsoft Flight Simulator получит крупное обновление Sim Update 2, которое добавит в игру долгожданную поддержку VR наряду с другими весьма приятными визуальными улучшениями — снег и реалистичное ледовое покрытие планеты, а также несколько подарочных ливрей.

Студия Asobo с гордостью заявила, что последняя игра знаменитой серии симуляторов гражданской авиации привлекла рекордное количество пользователей — MFS 2020 демонстрирует рекордные темпы роста и спустя четыре месяца игра взяла планку в два миллиона. Напомним, рубеж в миллион активных игроков проект прошел в сентябре.

Обновление 22 декабря вместе с дополнением для виртуальной реальности добавит в игру снегопад и снежный покров. Кроме того, всем игрокам раздадут специальную ливрею для всего стартового парка самолетов и ливреи бипланов, на которых летели пес Руфус и его друг в рождественской рекламе Microsoft.

Разработчики также поделились внутриигровой статистикой — на сегодняшний день игроки совершили более пятидесяти миллионов полетов и преодолело более трех с половиной миллиардов миль. Это все равно что 19 раз подняться к Солнцу и вернуться на Землю, или облетели вокруг света 400 тысяч раз.

Летом 2021 года состоится релиз симулятора на Xbox Series X|S — анонс состоялся на недавней премии The Game Awards 2020, где игра заслуженно получила награду в номинации «Лучшая стратегия или симулятор». Еще на 2021 год запланированы три больших обновления и расширение окружающего пространства в 4-5 раз с дополнительными Обновлениями Мира. Также разработчики обещают парочку сюрпризов.

Microsoft Flight Simulator вышла 18 августа 2020 года и сразу же появилась в каталоге Xbox Game Pass на ПК и консолях.

Наш подробный обзор Microsoft Flight Simulator можно почитать в отдельном материале.