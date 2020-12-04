«Найди свою радость». Microsoft выпустила добрый рождественский ролик с собаками, резвящимися в Halo, Minecraft и Flight Simulator





Любители собак из числа фанатов популярнейших игр Microsoft наверняка оценят свежую рождественскую рекламу.

Из года в год мировые бренды соревнуются в создании веселых рождественских роликов и технологические компании тоже охотно участвуют в празднованиях. Microsoft ежегодно выпускает такие ролики, но в этом году она, пожалуй, даже превзошла все свои предыдущие работы.

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В «Собачьей мечте» рассказывается история пса по кличке Руфус. Ему очень скучно дома пока остальные члены семьи занимаются своими делами — играют в видеоигры (взрослые в Halo и Flight Simulator, ребенок — в Minecraft) и проводят рабочие видеовстречи в Microsoft Teams. Обменявшись взглядами с другом/подружкой через окно, Руфус умиротворенно засыпает на диване, и утопает в своих мечтах и грезах, где он вместе со своими друзьями проводит деловые видеоконференции и развлекается в видеоиграх.

Вы только посмотрите на реакцию Мастера Чифа, когда одна из собак возвращает гранату, которую он только что бросил.

В описании к видео Microsoft отмечает, что в этом году из-за пандемии COVID-19 празднование проходит не так как обычно, но игры и сервисы компании позволяют оставаться на связи с близкими и получать удовольствие от жизни, играя в игры.