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Что покажет Samsung на презентации Galaxy Unpacked 11 августа?

Что покажет Samsung на презентации Galaxy Unpacked 11 августа?

Что покажет Samsung на презентации Galaxy Unpacked 11 августа?


Традиционное летнее мероприятие Galaxy Unpacked пройдет в этом году 11 августа. Начало презентации — в 17:00 по киевскому времени. Впрочем, если вы следите за новостями из сферы IT, то наверняка знаете уже большую часть деталей о новинках Samsung, благодаря всевозможным утечкам. Если же что-то пропустили, вот небольшой отчет о том, чего ждать на завтрашнем ивенте.

Galaxy Z Fold3

Samsung отказалась в этом году от выпуска нового смартфона линейки Galaxy Note. Его место, похоже, займет модель Galaxy Z Fold3, которая получит поддержку фирменного S Pen. В дополнение к сгибаемому смартфону будет предлагаться чехол, в котором предусмотрено место для хранения S Pen.

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Samsung также подтвердила, что Z Fold3 будет иметь влагозащиту согласно рейтинга IPX8. Внешний вид устройства кардинально не изменится, но смартфон будет доступен в трех расцветках: зеленой, черной и серебристой. Внутри девайса будет установлен чипсет Snapdragon 888. Внешний дисплей получит диагональ 6.23″, а внутренний — 7.55″. Если верить слухам, оба будут иметь частоту обновления 120 Гц.

Что касается камер, сообщается о том, что смартфон получит трио 12 МП модулей на задней панели (основной, ультраширик и телевик). Фронтальная камера во внешнем дисплее будет иметь разрешение 10 МП, а вот внутренний экран получит 4 МП камеру, которая будет расположена под ним.

Что покажет Samsung на презентации Galaxy Unpacked 11 августа?

Также появилась информация, что покупатели, которые оформят предзаказ на Galaxy Z Fold3, в подарок получат так называемый Note Pack. Он будет включать S Pen, чехол и 25 Вт зарядку. Отдельно такой набор будет стоить €89. А вот стоимость самого Galaxy Z Fold3 ожидается в пределах €1900 — €2000.

Galaxy Z Flip3

Дизайн раскладушки Galaxy Z Flip3 изменится чуть существеннее, если сравнивать с предшественником. На тыльной панели будут расположены 12 МП модули камеры, а рядом с ними — 1.9″ дополнительный дисплей для вывода уведомлений и съемки селфи. Будут доступны четыре варианта расцветки устройства: сиреневая, зеленая, светло-желтая и черная.

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Основной экран будет иметь диагональ 6.7″, частота — 120 Гц. Разрешение фронтальной камеры составит 10 МП. За производительность будет отвечать чип Snapdragon 888. Емкость аккумулятора составит 3300 мАч, скорость зарядки увеличится до 25 Вт. Как и Z Fold3, Z Flip3 получит влагозащиту. Ценник на Z Flip 3 будет стартовать с отметки €1100.

Galaxy Watch4

Одной из самых любопытных новинок станут новые смарт-часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Они будут работать под управлением нового чипсета Exynos W920, операционной системы Wear OS 3 и оболочки One UI Watch. Напомню, Samsung отказалась от использования собственной ОС Tizen в пользу совместной разработки с Google.

Что покажет Samsung на презентации Galaxy Unpacked 11 августа?

Galaxy Watch4 Classic получит поворотный безель, тогда как обычная версия будет его лишена. Обе модели будут предлагаться в двух размерах (42 мм и 46 мм Classic, 40 мм и 44 мм Watch4) — с экранами размером 1.19″ и 1.36″. Часы получат влагозащиту IP68. Емкости аккумулятора должно будет хватать на 7 дней автономной работы.

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Европейские цены на Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic ожидаются в пределах €280 — €410, в зависимости от размера, варианта отделки и поддержки LTE.

Galaxy Buds2

Новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds2 визуально не будут сильно отличаться от предшественников, но получат новые варианты расцветок. Их оснастят системой активного шумоподавления. Автономность составит до 5 часов с ANC и до 8 часов без ANC. Зарядный кейс сможет добавить еще от 13 до 20 часов. Сам кейс получит поддержку беспроводной Qi-зарядки.

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За воспроизведение звука в наушниках будут отвечать 11 мм вуферы и 6.5 мм твитеры. Наушники получат влагозащиту согласно рейтинга IPX7. Стоимость новинки составит около €160.

Источники: The Verge, GSM Arena

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