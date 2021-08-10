Что покажет Samsung на презентации Galaxy Unpacked 11 августа?

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Традиционное летнее мероприятие Galaxy Unpacked пройдет в этом году 11 августа. Начало презентации — в 17:00 по киевскому времени. Впрочем, если вы следите за новостями из сферы IT, то наверняка знаете уже большую часть деталей о новинках Samsung, благодаря всевозможным утечкам. Если же что-то пропустили, вот небольшой отчет о том, чего ждать на завтрашнем ивенте.

Galaxy Z Fold3

Samsung отказалась в этом году от выпуска нового смартфона линейки Galaxy Note. Его место, похоже, займет модель Galaxy Z Fold3, которая получит поддержку фирменного S Pen. В дополнение к сгибаемому смартфону будет предлагаться чехол, в котором предусмотрено место для хранения S Pen.

Samsung также подтвердила, что Z Fold3 будет иметь влагозащиту согласно рейтинга IPX8. Внешний вид устройства кардинально не изменится, но смартфон будет доступен в трех расцветках: зеленой, черной и серебристой. Внутри девайса будет установлен чипсет Snapdragon 888. Внешний дисплей получит диагональ 6.23″, а внутренний — 7.55″. Если верить слухам, оба будут иметь частоту обновления 120 Гц.

Что касается камер, сообщается о том, что смартфон получит трио 12 МП модулей на задней панели (основной, ультраширик и телевик). Фронтальная камера во внешнем дисплее будет иметь разрешение 10 МП, а вот внутренний экран получит 4 МП камеру, которая будет расположена под ним.

Также появилась информация, что покупатели, которые оформят предзаказ на Galaxy Z Fold3, в подарок получат так называемый Note Pack. Он будет включать S Pen, чехол и 25 Вт зарядку. Отдельно такой набор будет стоить €89. А вот стоимость самого Galaxy Z Fold3 ожидается в пределах €1900 — €2000.

Galaxy Z Flip3

Дизайн раскладушки Galaxy Z Flip3 изменится чуть существеннее, если сравнивать с предшественником. На тыльной панели будут расположены 12 МП модули камеры, а рядом с ними — 1.9″ дополнительный дисплей для вывода уведомлений и съемки селфи. Будут доступны четыре варианта расцветки устройства: сиреневая, зеленая, светло-желтая и черная.

Основной экран будет иметь диагональ 6.7″, частота — 120 Гц. Разрешение фронтальной камеры составит 10 МП. За производительность будет отвечать чип Snapdragon 888. Емкость аккумулятора составит 3300 мАч, скорость зарядки увеличится до 25 Вт. Как и Z Fold3, Z Flip3 получит влагозащиту. Ценник на Z Flip 3 будет стартовать с отметки €1100.

Galaxy Watch4

Одной из самых любопытных новинок станут новые смарт-часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Они будут работать под управлением нового чипсета Exynos W920, операционной системы Wear OS 3 и оболочки One UI Watch. Напомню, Samsung отказалась от использования собственной ОС Tizen в пользу совместной разработки с Google.

Galaxy Watch4 Classic получит поворотный безель, тогда как обычная версия будет его лишена. Обе модели будут предлагаться в двух размерах (42 мм и 46 мм Classic, 40 мм и 44 мм Watch4) — с экранами размером 1.19″ и 1.36″. Часы получат влагозащиту IP68. Емкости аккумулятора должно будет хватать на 7 дней автономной работы.

Европейские цены на Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic ожидаются в пределах €280 — €410, в зависимости от размера, варианта отделки и поддержки LTE.

Galaxy Buds2

Новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds2 визуально не будут сильно отличаться от предшественников, но получат новые варианты расцветок. Их оснастят системой активного шумоподавления. Автономность составит до 5 часов с ANC и до 8 часов без ANC. Зарядный кейс сможет добавить еще от 13 до 20 часов. Сам кейс получит поддержку беспроводной Qi-зарядки.

За воспроизведение звука в наушниках будут отвечать 11 мм вуферы и 6.5 мм твитеры. Наушники получат влагозащиту согласно рейтинга IPX7. Стоимость новинки составит около €160.

Источники: The Verge, GSM Arena