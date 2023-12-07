Чипы AMD Ryzen 8040 напоминают Intel об отставании с искусственным интеллектом. Новый процессор установят на Acer Nitro V16

В январе прошлого года AMD опередила Intel, выпустив свои чипы Ryzen 7040, первые процессоры x86 с нейронным процессором (NPU) для рабочих нагрузок с искусственным интеллектом. Конкурентные чипы Intel Core Ultra Meteor Lake из NPU должны появиться 14 декабря. Но AMD снова напомнила Intel об отставании и анонсировала Ryzen 8040, следующее поколение процессоров для ноутбуков с искусственным интеллектом.

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По словам AMD, Ryzen 8040, во главе с 8-ядерным Ryzen 9 8945HS, в 1,4 раза быстрее своих предшественников, когда речь идет о производительности Llama 2 и других моделях искусственного интеллекта, передает Engadget. Также сообщается, что они в 1,8 раза быстрее Intel 13900H в играх и в 1,4 раза быстрее в создании контента.

Как и Intel, AMD также подталкивает разработчиков встраивать функции NPU в свои приложения и представила программную платформу Ryzen AI Software, которая позволит разработчикам брать предварительно обученные модели искусственного интеллекта и оптимизировать их для работы на аппаратном обеспечении Ryzen AI.

Одним из первых продуктов на AMD Ryzen 8040 станет Acer Nitro V16. Сообщается , что процессор имеет достаточно мощности для современных игровых приложений, а технология искусственного интеллекта обеспечивает улучшенную визуализацию с трассировкой лучей.

К нему можно приобрести графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4060, поддерживающий технологию DLSS 3.5 и собственную функцию трассировки лучей на основе искусственного интеллекта, которая называется Ray Reconstruction. Можно выбрать один из двух вариантов дисплея с разрешением WQXGA или WUXGA. Оба варианта имеют частоту обновления 165 Гц и время отклика 3 мс.

Можно заказать оперативную память до 32 ГБ DRR55600 и 2 ТБ SSD-накопитель с интерфейсом PCIe Gen 4. Игровой ноутбук на Windows 11 будет доступен в марте с ценой 1000 долларов за базовую модель. В подарок обещают лунный Xbox Game Pass.