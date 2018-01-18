Colgate выпустила для Apple эксклюзивную зубную щетку за $100. Конечно же, с «искусственным интеллектом»

Современные реалии таковы, что термин «искусственный интеллект» сейчас применяют где ни попадя и все чаще применительно к продуктам, которые не имеют к этой многообещающей области ни малейшего отношения. И это действительно является проблемой, поскольку маркетологи уже настолько извратили понятие ИИ, что многие, едва услышав сочетание «искусственный интеллект», закатывают глаза вверх и делают выражение лица, как у Тони Старка. Очередной такой продукт – это зубная щетка Colgate Smart Electronic Toothbrush E1 с искусственным интеллектом. Устройство, созданное эксклюзивно для Apple оценивается в $100 и будет продаваться только в магазине

На самом деле никакого ИИ в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров.

Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple версии приложения для Android нет.

К достоинствам продукта производитель относит технологию «звуковых вибраций» для удаления большего количества налета.

Colgate даже разработала специальные игры для детей, которые стимулируют постоянно чистить зубы и делать это эффективно, а не как-нибудь.

Встроенного аккумулятора должно хватать для 10 дней работы щетки, после чего устройство нужно будет заряжать.

Стоит отметить, что подобного рода щетки не являются чем-то новым. В прошлом году Kolibree создала умную зубную щетку Ara с «искусственным интеллектом», которая умеет работать не только с iOS, но и с Android. Что интересно, Colgate в своих щётках E1 использует технологии Kolibree. До Kolibree была еще Oral-B, которая выпустила такой продукт еще в 2014 году.

Источник: Apple