Core i9-10980XE — 18-ядерный флагман новой линейки процессоров Intel HEDT поколения Cascade Lake-X (+ результат теста Geekbench для 10-ядерного Core i9-10900X)





В следующем месяце Intel должна представить новое семейство HEDT-процессоров в конструктивном исполнении LGA2066 — Core i9-10000 (Cascade Lake-X). От нынешних Skylake-X новые Cascade Lake-X будут отличаться весьма незначительно: ни архитектура, ни техпроцесс не изменятся, лишь немного вырастут рабочие частоты, а также увеличится число линий PCI Express 3.0 (48 вместо 44 линий у Skylake-X Refresh). Сейчас же в сети появились подробности о модельном ряде процессоров Intel HEDT нового поколения, а одна из моделей засветилась в базе Geekbench.

Итак, на данный момент есть индексы четырех процессоров Core i9-10000. Флагманом станет модель Core i9-10980XE с 18 физическими ядрами, которая заменит собой нынешнюю Core i9-9980XE. Также известно о Core i9-10940X, Core i9-10920X и Core i9-10900X с числом ядер 14, 12 и 10. Увы, подробных технических характеристик старших моделей пока нет, зато известны параметр самой младшей модели Core i9-10900X благодаря ее появлению в базе бенчмарка Geekbench.

Протестированный Intel Core i9-10900X работал в составе ПК Dell Precision 5820 Tower X-Series на базе материнской платы с чипсетом X299. Судя по записи Geekbench, Intel Core i9-10900X работает на частотах 3,5-4,4 ГГц и наделен 19,25 МБ кэш-памяти третьего уровня. Оценки для одноядерной и многоядерной производительности чипа составили соответственно 5204 и 39 717 баллов. Те же показатели демонстрирует хорошо знакомый нам десятиядерник Core i9-9900X, что неудивительно, учитывая те же частоты. Судя по всему, в данном случае перед нами предрелизный образец Core i9-10900X, а серийная модель будет работать на более высоких частотах. Едва ли здесь стоит рассчитывать на особую прибавку в производительности, зато новые Core i9-10000 можно будет использовать со старыми материнскими платами LGA2066.

Источник: TechPowerUp